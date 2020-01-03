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تعرف على الفرق بين زنا الزوج و الزوجة فى القانون المصرى

الجمعة، 03 يناير 2020 01:04 ص
تعرف على الفرق بين زنا الزوج و الزوجة فى القانون المصرى متهمه بالدعاره-ارشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى - أحمد حسنى

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يتساءل البعض عن الفرق بين زنا الزوج، وزنا الزوجة فى القانون المصرى، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الفرق القانوني بين زنا الزوج وحالاته القانونية، وزنا الزوجة بحالاتها القانونية طبقاً لما نص عليه القانون المصرى، ويقول المحامى خالد محمد، إن الفروق بين زنا الزوج وزنا الزوجة، لاقت انتقاد جانب كبير من فقهاء القانون، وتتحدد هذه الفروق في التالي:

1- لكي يعاقب الزوج عن جريمة الزنا فلابد أن  يكون الزنا قد وقع في مسكن الزوجية، أى لو أن الزوج قابل عشيقته بأحد الفنادق، فلا تتحقق جريمة الزنا، حتى لو ضُبط متلبسا، بينما جريمة زنا الزوجة تتوافر أياً ما  كان المكان الذي تم فيه فعل الزنا،  حتى لو كان خارج مسكن الزوجية. 

2- الزوج يملك التنازل عن دعوى الزنا ضد زوجته، حتى لو صدر ضدها حكم نهائي، فهو يملك حق التنازل و أن  يوقف تنفيذ العقوبة، أما الزوجة فلا تملك التنازل عن دعوى الزنا، فإذا صدر  حكم نهائي فلا تملك التنازل عنه وايقاف تنفيذه.

3-الزوج لو فاجأ زوجته هي ومن يزني بها، وقتلهما في الحال ففعله يعتبر جنحة ويعاقب بالحبس، أما الزوجة لو قتلت زوجها ومن يزني معها ففعلها يعتبر جناية قتل عمد.

4- عقوبة زنا الزوج أخف من من عقوبة زنا الزوجة، فعقوبة الزوج الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، أما عقوبة الزوجة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين.

وحددت المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصرى، عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، وحال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا.

ويتطلب لتحريك الدعوى القضائية ضد جريمة الخيانة الزوجية بالزنا سواء للزوج أو الزوجة، لا بد من شكوى من أحداهما ضد الآخر، فإذا ارتكبها رجل تقدمها زوجته، وإذا ارتكبتها امرأه يقدمها زوجها، كما يشترط أن يكون الزوج فى منزل الزوجية، أو فى منزل اتخذه لنفسه.

 

 


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