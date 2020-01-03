تعرف على إنجازات جامعة دمياط لعام 2019

دمياط معتز الشربينى

شهدت جامعة دمياط عدة إنجازات خلال العام الماضى 2018/2019 برئاسة الدكتور محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، "اليوم السابع" يعرض إنجازات الجامعة خلال عام وهي:

- مشاركة بأسبوع شباب الجامعات الثاني عشر بجامعة كفر الشيخ خلال الفترة من 1/2/2019 حتى 8/2/2019 ،حيث حصلت الجامعة على المراكز التالية: الطالبة / هند عبده عبد الكريم الدالي (المركز الثاني في مسابقة الطالب المثالية على مستوى الجامعات المصريه )

الطالبة/ آمنة عبد الباسط محمد السعيد (الحصول على المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية في مسابقة الأحاديث النبوية)

الطالب/ منير علي حسن حسن (الحصول على المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية في بطولة المصارعة)

حصول فريق جوالة جامعة دمياط على المستوى الأول في جميع المجالات.

- تنفيذ الدورة التثقيفية العربية الإسلامية (المجانية) للشباب و التى تنظمها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة دمياط ومشيخة الأزهر الشريف وذلك تحت إشراف رئاسة الجمهورية.

- صدور قرار وزير التعليم العالى رقم (61) بتاريخ 19\3\2019م بشأن الموافقة على اللائحة الداخلية لوحدة مركبات السادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة والعاملين كوحدة ذات طابع خاص بجامعة دمياط

- اشتراك الجامعة باتحاد الجامعات العربية حيث تم اعتماد انضمام جامعة دمياط لاتحاد الجامعات العربية بجلسته المنعقدة فى دورته الثانية والخمسين برقم (9) بتاريخ 21-22\3\2019م عضواً عاملا فى اتحاد الجامعات العربية

- عقدت الجامعة لجنة طبية تجنيدية من القوات المسلحة يوم الإثنين الموافقة 1 إبريل2019م، لمساعدة أبناء محافظة دمياط من الطلاب وغير الطلاب للحصول على إعفاءات التجنيد .

- شاركت الجامعة بالمؤتمر المنعقد بدولة عمان بالمعرض العالمي للتعليم العالي (جيديكس) في الفترة من 14-17/ 4 / 2019م والذي شارك فيه أكثر من 200 جامعة ومعهد من مختلف بلدان العالم وكذا ابرام اتفاقات تعاون مع الجامعات بدولة عمان .

- وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24\4\2019 على إنشاء وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 24\8\2019 ،صدر القرار الوزارى رقم (250) بتاريخ 27\8\2019 بشأن إعتماد إنشاء وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية.

- فوز جامعة دمياط بالمركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية خلال عام 2019م،

- صدر القرار الوزارى رقم (4239) بتاريخ 19\9\2019 بشأن بدء الدراسة بالكلية التمريض إعتباراً من العام الجامعى الحالى (2019-2020.

- صدر القرار الوزارى رقم (4241) بتاريخ 19\9\2019 بشأن بدء الدراسة بالكلية الحاسبات إعتباراً من العام الجامعى الحالى (2019-2020).

- حصول الجامعة على مركز متقدم بين الجامعات الحاصلة فى جوائز الدولة ، حيث أصدرت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجياً كتاب جوائز الدولة (1958-2018) بتاريخ 26/8/2019، والذى يتضمن عدد من أسماء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والحاصلين على جوائز الدولة ،حيث فازت جامعة دمياط بجوائز بلغت نسبتها 0,2% جائزة لكل 100 باحث خلال الفترة من 2015-2018

- تنفيذ أعمال تجميل وتزيين لعدة أماكن حيوية بدمياط الجديدة خلال العام 2019م،بمعرفة طلاب كلية التربية النوعية (شعبة التربية الفنية) : إدارة مرور مدينة دمياط الجديدة، مركز التدريب المهني بمدينة دمياط الجديدة، عدد من المدارس الكائنة بمدينة دمياط الجديدة، عدد من أكشاك الكهرباء بمدينة دمياط الجديدة، سور استاد مدينة دمياط الجديدة.

- تم افتتاح معامل قسم الغزل والنسيج بكلية الفنون التطبيقية بعد تطويرها يوم السبت الموافق 21-9-2019 ، حيث تم شراء وتركيب عدد من الأجهزة والآلات والمتعلقة بتطوير معامل القسم الاولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية.

- تم افتتاح معامل كلية التمريض يوم الاحد الموافق 22/9/2019 استعدادا لبدء الدراسة بالكلية بالعام الجديد

- تم افتتاح معامل كلية الهندسة يوم الاحد الموافق 22/9/2019،والتى تتميز بكونها الأحدث على الإطلاق على مستوى الجامعات المصرية استعدادا لبدء الدراسة بالكلية بالعام الجديد

- تم افتتاح معامل كلية الحاسبات والمعلومات يوم الاحد الموافق 22/9/2019 ، استعدادا لبدء الدراسة بالكلية بالعام الجديد، وعددها (11 معمل ) تحتوى على 309 جهاز كمبيوتر بمواصفات على أعلى مستوى ، لخدمة طلاب الجامعة وبخاصة كلية الحاسبات المعلومات .

- تم افتتاح ثلاثة معامل بكلية العلوم بعد تطويرها يوم الأحد الموافق 29/9/2019 لتدخل فى العملية التعليمية فى العام الدراسى الجديد، و هذه المعامل عبارة عن معملين للكيمياء العضوية و معمل لتحليل المياه.