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تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق فى المنوفية

الجمعة، 03 يناير 2020 06:00 ص
تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق فى المنوفية سوق خضار-ارشيفية
المنوفية -محمد فتحى

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تواصل أسعار اللحوم والخضراوات والفاكهة بمحافظة المنوفية الاستقرار والانخفاض وجاءت الأسعار كالتالي: خيار بلدى 5 جنيهات، طماطم 4 جنيهات، فلفل أو شطة 6 جنيهات، يوسفي بلدي 5 جنيهات، كاكا فاخر درجة أولى 11 جنيها، كوسة فلاحى 6 جنيهات، جزر 3 جنيهات، باذنجان رومي 4 جنيهات، باذنجان عروس حشو أبيض 4 جنيهات، فلفل ألوان 14جنيها، بطاطس 5 جنيهات، ليمون النص 12 جنيها، جوافة بناتى سكرى قشطة 5 جنيهات مانجو كيت تصدير 17، موز فاخر 8 جنيهات، تفاح إيطالي سكرى أصفر 20 جنيها.

واستقرت أسعار اللحوم 85 جنيها للكيلو و90 جنيه الكندوز 100 للحوم الضاني وبلغت سعر اللحوم المثلجة 42 جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار الأسماك بالأسواق حيث تتراوح سعر كيلو السمك البلطى ما بين 25 إلى 30 جنيها، فيليه البلطى 65 جنيها، البورى الممتاز ما بين 50 إلى 60 جنيها، قشر البياض البلدي 33 جنيه، القراميط 22 جنيها، الجمبري الجامبو ما بين 250 إلى 320 جنيه الجمبري المجمد 70 جنيها، السبيط 100 جنيه، بينما ارتفعت أسعار الدواجن من 24 جنيها إلى 27 جنيها.

وكانت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، قد شنت بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، على المخابز والمحال ومستودعات الغاز وأسفرت الحملة عن تحرير 97قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، 29محضرا لأصحاب المخابز لمخالفة المواصفات، 31محضرا لأصحاب المستودعات،21محضر لأصحاب المحلات بمحافظة المنوفية، وذلك برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، والمقدم باهر عدلى رئيس مباحث التموين، تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشآت العامة بدائرة المحافظة.

جدير بالذكر أن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، قد أكد أنه يتم تحرير مما يقرب 2500 مخالفة تموينية شهرية وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضر ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الأسواق يوميًا .

 

 


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