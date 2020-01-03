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ترامب ينشر صورة للعلم الأمريكى بعد قصف هدفين على صلة بإيران فى بغداد

الجمعة، 03 يناير 2020 05:32 ص
ترامب ينشر صورة للعلم الأمريكى بعد قصف هدفين على صلة بإيران فى بغداد ترامب ينشر صورة للعلم الأمريكى بعد قصف هدفين على صلة بإيران فى بغداد
وائل علاء

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نشر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تغريدة عبارة عن صورة للعلم الأمريكى فقط دون أى تعليق، وذلك فى أول تغريدة ينشرها كرسالة ضمنية بعد إعلان التليفزيون العراقي الرسمى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق.
 
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ترامب ينشر صورة للعلم الأمريكى بعد قصف هدفين على صلة بإيران فى بغداد
كما أعلن متحدث باسم الحشد الشعبى العراقى مقتل الجنرال الإيرانى قاسم سليمانى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى وأبو مهدى المهندس القيادى بالحشد الشعبى العراقى فى ضربة جوية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولى فى وقت متأخر أمس الخميس.
 
وقد أكدت  وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مقتل قائد فيلق القدس الإيرانى قاسم سليمانى، موضحا أن الهدف من الضربة ردع أى خطط إيرانية فى المستقبل لشن هجمات.
 
واتهم أحمد الأسدى، المتحدث باسم قوات الحشد الشعبى، التى تنضوى تحت لوائها فصائل تدعمها إيران، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل المهندس وسليمانى. 
 
جاء ذلك بعد أن أعلنت خلية الإعلام الأمنى التى يديرها الجيش العراقى عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد، وقالت مصادر بالحشد الشعبى إن ممثلين عن الحشد كانوا يستقبلون "ضيوفا مهمين" فى مطار بغداد حيث استقل الجميع مركبتين استهدفهما صاروخان، وذكر مصدران بالحشد أن الضيفين قتلا فى الهجوم لكنهما أحجما عن تحديد هويتهما.
 

أمريكا

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العراق

مطار بغداد الدولى

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قاسم سليماني

ترامب

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