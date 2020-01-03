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ترامب يكتب سطر نهاية جنرال إيران القوى.. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 03 يناير 2020 07:06 م
ترامب يكتب سطر نهاية جنرال إيران القوى.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، ترامب يكتب سطر نهاية جنرال إيران القوى.. وقلق عالمى من اشتعال دائرة النزاعات.. مقتل سليمانى.. هل يشعل حربا جديدة بين واشنطن وطهران؟.. الخارجية الأمريكية: العملية تمت بأوامر الرئيس.. إيران تتوعد بـ«الثأر».. وفورين بوليسى: أكبر تصعيد لصراع الشرق الأوسط.

 

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ـ ترامب يكتب سطر نهاية جنرال إيران القوى.. وقلق عالمى من اشتعال دائرة النزاعات.. مقتل سليمانى.. هل يشعل حربا جديدة بين واشنطن وطهران؟.. الخارجية الأمريكية: العملية تمت بأوامر الرئيس.. إيران تتوعد بـ«الثأر».. وفورين بوليسى: أكبر تصعيد لصراع الشرق الأوسط

 

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ـ ترقبوا.. أكبر ملف موثق بالمعلومات والصور كيف نجت مصر من الحرب الأهلية بعد أحداث يناير؟

 

ـ لا صحة لرفع الدعم عن الأسر المستحقة.. تقرير الوزراء «لرصد الشائعات»: ينفى وقف تنفيذ مشروعات تنمية القرى الأكثر احتياجا.. لا صحة لإقرار قانون يحصن «صندوق مصر السيادى» من الرقابة والمساءلة.. و«الصحة»: جميع الأمصال الطبية متوفرة بكل المستشفيات

 

ـ ترامب يحذر أردوغان وماكرون يطالب بوضع حد للتدخلات.. ردود أفعال ليبية وعالمية رافضة للتدخل العسكرى التركى فى ليبيا

 

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ـ "التخطيط" تعلن تخصيص 1.7 مليار جنيه استثمارات لمبادرة «حياة كريمة».. هالة السعيد: توجيه مليون جنيه للصحة.. و392 مليون جنيه للصرف الصحى و178 مليون جنيه لخدمات الكهرباء والإنار

 

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مقتل سليمانى

قاسم سليمانى

ايران

امريكا

وزارة التربية والتعليم

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