ترامب يكتب سطر نهاية جنرال إيران القوى.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، ترامب يكتب سطر نهاية جنرال إيران القوى.. وقلق عالمى من اشتعال دائرة النزاعات.. مقتل سليمانى.. هل يشعل حربا جديدة بين واشنطن وطهران؟.. الخارجية الأمريكية: العملية تمت بأوامر الرئيس.. إيران تتوعد بـ«الثأر».. وفورين بوليسى: أكبر تصعيد لصراع الشرق الأوسط.

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