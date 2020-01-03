ترامب بعد مقتل قاسم سليمانى: شعب العراق لا يريد سيطرة وتحكم إيران

ريهام عبد الله

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التعليق على مقتل قاسم سليمانى، قائد فيلق القدس، حيث أكد أن الشعب العراقى يرفض السيطرة الإيرانية عليه.

وقال ترامب فى تغريدات عبر حسابه الرسمي بتويتر: "دفعت الولايات المتحدة للعراق مليارات الدولارات لسنوات عديدة، هذا هو فوق كل شيء آخر قمنا به من أجلهم.. لا يريد شعب العراق أن تسيطر عليه إيران وأن تتحكم به".

وتابع "ترامب": "على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، كسبت إيران المزيد والمزيد من السيطرة على العراق، وشعب العراق غير راض عن ذلك، وهذا لن ينتهى أبدًا بشكل جيد!".



ترامب

وقالت الخارجية الأمريكية عبر حسابها على تويتر: "بتوجيه من الرئيس، قام الجيش الأمريكى بعمل دفاعى حاسم لحماية الأفراد الأمريكيين فى الخارج من خلال قتل قاسم سليمانى، قائد قوة الحرس الثورى الإيرانى، وهى منظمة إرهابية أجنبية مدرجة من قبل الولايات المتحدة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فجر اليوم الجمعة، بأنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد فى العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيرانى اللواء قاسم سليمانى.

وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتى طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبى العراقى.

فيما وصفت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية اغتيال القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى بأنه قد يكون التصعيد الأكثر دراماتيكية فى صراع الشرق الأوسط منذ حرب العراق.

وقالت المجلة إن الإعلان عن اغتيال سليمانى قائد قوات القدس فى الحرس الثورى الإيرانى، التى تنفذ عمليات عسكرية فى المنطقة، جاء بعد يوم من مهاجمة أنصار جماعة عراقية مدعومة من إيران لمقر السفارة الأمريكية فى بغداد، التى اعتبرت انتقاما من طهران على ضربات جوية أمريكية سابقة قتلت 25 من مقاتلى كتائب حزب الله.

وأوضحت "فورين بوليسى" أن بعض الخبراء أشاروا إلى أن ما كان حتى الآن حرب منخفضة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران قد تنفجر قريبا.

وقال سيث جونز، الخبير فى التطرف فى الشرق الأوسط فى مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأمريكى، إننا ننتقل إلى فترة حيث هناك احتمالا قويا بتصعيد الحرب والصراع المباشر بين واشنطن وطهران.

وأضاف أن الشرق الأوسط مشتعلا بالفعل بصراعات وحركات احتجاجية واسعة، والآن فإن الأمر أصبح أسوأ بكثير.