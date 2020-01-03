تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد التوترات فى الشرق الأوسط

رويترز

تراجعت سوق الأسهم الأوروبية ،اليوم الجمعة، بعدما قتل الجنرال الايرانى قاسم سليمانى ، فى ضربة جوية أمريكية ، وسط توقعات بتصاعد التوترات فى الشرق الأوسط ، الأمر دفع المستثمرين للابتعاد عن الأصول العالية المخاطر، بينما تضررت أسهم شركات الطيران من قفزة فى أسعار النفط.

وتوعد الزعيم الإيرانى الأعلى على خامنئى بانتقام قاس بعد مقتل قاسم سليماني، مهندس نشر النفوذ العسكرى لإيران فى الشرق الأوسط، فى الضربة الجوية التى شنت فى محيط مطار بغداد.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبى جلسة التداول منخفضا 0.3%، وسجلت الأسهم الألمانية أسوأ يوم لها فى شهر مع هبوط سهم شركة الطيران لوفتهانزا 6.5%.

ودفعت خسائر شركات أخرى للطيران، من بينها اير فرانس وإيزى جيت، مؤشر السياحة والسفر الأوروبى ليغلق منخفضا 1.6 % بفعل مخاوف بشأن أسعار الوقود مع صعود النفط بأكثر من 3%.

لكن القفزة فى أسعار النفط رفعت مؤشر أسهم قطاع الطاقة الأوروبى إلى أعلى مستوياته فى 7 أسابيع، وساعد هبوط الجنيه الاسترلينى المؤشر فايننشال تايمز للأسهم البريطانية فى أن يغلق على مكاسب مخالفا اتجاه الأسواق.

وفى أول تداول لها هذا العام، صعدت الأسهم السويسرية 0.8 % بعد أن سجلت مكاسب بلغت 26% العام الماضى، مع اقبال المستثمرين على شراء أسهم شركات السلع الاستهلاكية.