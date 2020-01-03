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تحرير 621 مخالفة مرورية وفحص 38 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الجمعة، 03 يناير 2020 10:04 ص
تحرير 621 مخالفة مرورية وفحص 38 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حمله مروريه - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة  مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم  مدير إدارة المرور بالمحافظة، والعقيد تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسيير السيولة المرورية والرائد محمد سعيد رئيس وحدة مرور منوف، التى أسفرت عن تحرير 621 مخالفة مرورية متنوعة، بينهم ضبط 9 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، وفحص 9 سيارات خوفا من احتوائها على مواد متفجرة.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى ،برئاسة اللواء أسامة سعودى نائب مدير الامن والتى أسفرت عن فحص 7 مزراع دائرة مركز السادات، وفحـص 24 شخصا، كما تم فحص 8 شقق مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 9 أشخاص وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.

وأكد اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية استمرار الحملات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بشتى شوارع ومدن المحافظة، والطرق السريع بالمحافظة،بالإضافة إلى ضبط المخالفين والسيارات المخالفة .

وأضاف مدير أمن المنوفية أننا نقوم بعمل حملات يومية على الطرق السريعة لعمل تحاليل للسائقين بالتنسيق مع مديرية الصحة، وحال ضبط أى سائق يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم الغاء الرخصة وتحرير محضرا له وعرضه على النيابة .

يأتى فى إطار تكثيف الجهود لعودة الأمن والانضباط للشارع بمحافظة المنوفية قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة قري ومدن المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارات المحلية بالمحافظة و توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.

وكانت مديرية أمن المنوفية قد شنت أمس حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور بالمحافظة، والعقيد تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية والرائد محمد سعيد رئيس وحدة مرور منوف ،والتى أسفرت عن تحرير 754 مخالفة مرورية متنوعة، بينهم ضبط 10 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، وفحص 7 سيارات خوفا من إحتوائها على مواد متفجرة.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى ،برئاسة اللواء أسامة سعودى نائب مدير الامن والتى أسفرت عن فحص 10مزراع دائرة مركز السادات، وفحـص 23 شخص كما تم فحص 7 شقق مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 9 أشخاص وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.


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