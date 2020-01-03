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"تاون جاس" تنتهى من تعديلات خطوط الغاز بالمرحلة الأولى لتطوير مصر الجديدة

الجمعة، 03 يناير 2020 07:00 م
"تاون جاس" تنتهى من تعديلات خطوط الغاز بالمرحلة الأولى لتطوير مصر الجديدة أعمال تطوير خطوط غاز بمصر الجديدة
كتبت مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس"، إحدى شركات قطاع البترول، عن إنهاء  أعمال تعديل خطوط الغاز الطبيعى المتعارضة مع مشروعات الخطة القومية للطرق والكبارى بأعلى مستويات الدقة والأمان وفى أسرع وقت، وذلك بالمرحلة الأولى من تطوير مصر الجديدة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
 
شكل المهندس ياسر بهنس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة تاون جاس، مجموعات عمل من جميع مناطق الشركة تحت إشراف الادارة العامة السلامة والصحة المهنية لتنفيذ أعمال تعديل خطوط الغاز الطبيعى المارة أسفل كبارى منطقة مصر الجديدة ضمن المرحلة الأولى لتطوير حى مصر الجديدة.
 
 وأوضحت الشركة - فى بيان لها اليوم الجمعة - أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المطلوبة بنسبة 100% حيث تم إنشاء عدة نقاط تغذية رئيسية أسفل كبارى الميرغنى تقاطع النزهة (ميدان السبع عمارات)، وأبوبكر الصديق تقاطع عثمان بن عفان (ميدان سفير )،  وأبو بكر الصديق تقاطع الحجاز (المحكمة)، و كوبرى أبو بكر الصديق تقاطع الميرغنى بالكامل.
 
 كما تم إنشاء نقطة تغذية أخرى أسفل كوبرى الجلاء الجديد، وتغذية أسفل كوبرى الجلاء القديم، ونظراً للكثافة المرورية العالية انتهت الشركة من الأعمال كافة صباح اليوم.
 
يذكر أنه تماشياً مع سياسة الدولة لإحداث نوع من العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً، وتقليل متاعب المواطنين فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز فقد تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز. 
 
وارتفع المعدل السنوى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل إلى 1.250 مليون وحدة سكنية بواقع 100 ألف وحدة سكنية شهرياً، ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية إلى حوالى 10.7 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام2019، تم توصيل الغاز إلى عدد 2013 مستهلكا تجاريا، وعدد 56 مصنع خلال العام.
 
خطوط الغاز بمصر الجديدة (2)
خطوط الغاز بمصر الجديدة

مجموعة عمل لتعديل خطوط الغاز بمشروع تطوير مصر الجديدة
مجموعة عمل لتعديل خطوط الغاز بمشروع تطوير مصر الجديدة

إصلاحات خطوط الغاز بمشروع تطوير مصر الجديدة
إصلاحات خطوط الغاز بمشروع تطوير مصر الجديدة

جانب من أعمال خطوط الغاز بمصر الجديدة
جانب من أعمال خطوط الغاز بمصر الجديدة

تعديل خطوط الغاز الطبيعي المتعارضة مع مشروعات الخطة القومية للطرق والكباري
تعديل خطوط الغاز الطبيعي المتعارضة مع مشروعات الخطة القومية للطرق والكباري

خطوط الغاز بمصر الجديدة
خطوط الغاز بمصر الجديدة

شركة تاون جاس تتولى تعديل خطوط الغاز بمشروع تطوير مصر الجديدة
شركة تاون جاس تتولى تعديل خطوط الغاز بمشروع تطوير مصر الجديدة

جانب من أعمال تطوير خطوط غاز مصر الجديدة
جانب من أعمال تطوير خطوط غاز مصر الجديدة

إصلاحات خطوط الغاز بمصر الجديدة
إصلاحات خطوط الغاز بمصر الجديدة
 

الغاز

إصلاحات الغاز

خطوط الغاز

تطوير مصر الجديدة

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