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بومبيو فى اتصال مع وزير خارجية ألمانيا: برلين قلقة من استفزازات إيران العسكرية

الجمعة، 03 يناير 2020 03:33 م
بومبيو فى اتصال مع وزير خارجية ألمانيا: برلين قلقة من استفزازات إيران العسكرية مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
ريهام عبد الله

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أجرى مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، اتصالا بنظيره الألمانى هايكو ماس، للتحدث حول قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالقضاء على قاسم سليمانى، اليوم الجمعة.

وأكد بومبيو وزير خارجية أمريكا، أن هايكو ماس، أكد قلق ألمانيا تجاه الاستفزازات العسكرية المستمرة للنظام الإيرانى، وقالت الخارجية الأمريكية عبر حسابها الرسمي بتويتر :"تحدثت اليوم مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس حول قرار الرئيس دونالد ترامب بالقضاء على قاسم_سليمانى، أكدت ألمانيا قلقها إزاء الاستفزازات العسكرية المستمرة للنظام الإيراني، تبقى الولايات المتحدة ملتزمة بعدم التصعيد".

مايك بومبيو
مايك بومبيو

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أنه بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، قامت قوات الجيش بعمل دفاعى حاسم لحماية الأفراد الأمريكيين من خلال قتل قاسم سليمانى، قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى.

وقالت الخارجية الأمريكية عبر حسابها على تويتر: "بتوجيه من الرئيس، قام الجيش الأمريكى بعمل دفاعى حاسم لحماية الأفراد الأمريكيين فى الخارج من خلال قتل قاسم سليمانى، قائد قوة الحرس الثورى الإيرانى، وهى منظمة إرهابية أجنبية مدرجة من قبل الولايات المتحدة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فجر اليوم الجمعة، بأنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد فى العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيرانى اللواء قاسم سليمانى. وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتى طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبى العراقى.

فيما وصفت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية اغتيال القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى بأنه قد يكون التصعيد الأكثر دراماتيكية فى صراع الشرق الأوسط منذ حرب العراق.

 وقالت المجلة إن الإعلان عن اغتيال سليمانى قائد قوات القدس فى الحرس الثورى الإيرانى، التى تنفذ عمليات عسكرية فى المنطقة، جاء بعد يوم من مهاجمة أنصار جماعة عراقية مدعومة من إيران لمقر السفارة الأمريكية فى بغداد، التى اعتبرت انتقاما من طهران على ضربات جوية أمريكية سابقة قتلت 25 من مقاتلى كتائب حزب الله.

وأوضحت "فورين بوليسى" أن بعض الخبراء أشاروا إلى أن ما كان حتى الآن حرب منخفضة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران قد تنفجر قريبا. وقال سيث جونز، الخبير فى التطرف فى الشرق الأوسط فى مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأمريكى، إننا ننتقل إلى فترة حيث هناك احتمالا قويا بتصعيد الحرب والصراع المباشر بين واشنطن وطهران. وأضاف أن الشرق الأوسط مشتعلا بالفعل بصراعات وحركات احتجاجية واسعة، والآن فإن الأمر أصبح أسوأ بكثير.

 

 


ترامب

قاسم سليمانى

مايك بومبيو

المانيا

الخارجية الامريكية

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