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برلمانى تونسى: لن نمنح حكومة "الجملى" الثقة لأنها إخوانية بنسبة 80%

الجمعة، 03 يناير 2020 02:06 م
برلمانى تونسى: لن نمنح حكومة "الجملى" الثقة لأنها إخوانية بنسبة 80% الحبيب الجملى
كتبت – هناء أبو العز

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أعلن هيكل المكي النائب بالكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب التونسى عن موقف حزبه من الحكومة المقترحة لرئيس الحكومة المكلف الحبيب جملي، معتبرا أنها "حكومة النهضة أساسا و80 % منها شخصيات نهضوية".
 
 
 وأكد المكي أن حركة الشعب والكتلة الديمقراطية لن تمنح ثقتها لـ"حكومة التذاكي" تحت عنوان "الاستقلالية والكفاءة" في حين أن الكتلة لا تلتمس منها لا الاستقلالية ولا الكفاءة، مشيرا الى أن الكتلة ستعرض خلال جلسة منح الثقة كل السير الذاتية لأعضاء الحكومة ستكشف من خلالها الكفاءة الحقيقية والانتماءات السياسية الواضحة لكل شخصية وذلك للتوضيح للرأي العام أن كل ما أعلنته حركة النهضة بخصوص الكفاءة والاستقلالية ليس واضحا وليس صحيحا.
 
 
 وشدد على أنها حكومة "ترويكا 2"، مؤكدا أن الكتلة الديمقراطية ستجتمع قبل جلسة منح المصادقة على الحكومة المرتقبة وسيتم تجسيد الموقف المعلن رسميأ.
 
 
وتضع تونس غدًا اللمسات الأخيرة، فى إعلان الحكومة التونسية، بعد أن دعا راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي، مكتب المجلس، إلى اجتماع غد السبت 4 يناير لعقد الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة، بعد أن دامت المشاورات 6 أسابيع، أعلن  بعدها الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف تشكيلة حكومته التي تضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة بينهم 10 نساء.
 
 
 

تونس

الحبيب الجملى

البرلمان التونسى

النهضة الاخوانية

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