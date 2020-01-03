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بدء تطوير 13 منطقة غير مخططة بمحافظة الجيزة السبت المقبل

الجمعة، 03 يناير 2020 01:53 ص
بدء تطوير 13 منطقة غير مخططة بمحافظة الجيزة السبت المقبل المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوئية
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه سيتم توقيع اتفاقية مع اللواء أحمد راشد عطيفي، محافظ الجيزة، لتطوير عدد 13 منطقة غير مخططة بمحافظة الجيزة بأحياء العمرانية والهرم والوراق وبولاق الدكرور وشمال الجيزة و مدينة الجيزة.

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتحسين الحالة العمرانية وتطوير هذه المناطق بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي للمدينة والاشتراطات التخطيطية بالإضافة إلى تطوير جميع شبكات المرافق الموجودة و تطوير منظومة الدفاع المدني ورفع كفاءة الشوارع وانارتها.

وأوضح المدير التنفيذى لتطوير المناطق العشوائية، أن أعمال التطوير بالمناطق المستهدفة تشمل أعمال رصف الطرق سواء بالأسفلت أو الإنترلوك بالإضافة إلى إنارة الشوارع وتحسين الصورة البصرية للمناطق وذلك بتكلفة حوالي 400 مليون جنيه وفي فترة تنفيذ 12 شهر.

وأكد  الانتهاء من إعداد خطط التطوير وتوفير التمويل اللازم لكافة المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه تم البدء فى تنفيذ خطة المرحلة الثانية الخاصة بتطوير والارتقاء بالمناطق غير المخططة بصورة متكاملة عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وذلك من خلال رفع كفاءة شبكات الحركة وإنارة الطرق الرئيسية والداخلية ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية.

وفي هذا الشأن يتم توقيع وتأتي محافظة الجيزة كثالث محافظة يتم التوقيع معها بعد محافظتي الوادي الجديد والإسكندرية.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، قد وقعا روتوكول تعاون لتطوير 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة. وقال المهندس خالد صديق: سيتم تطوير المناطق غير المخططة التالية (عزبة محسن - الدخيلة - العصافرة قبلي - الحضرة - نادي الصيد - سيدي بشر - دنا والمحروسة)، والواقعة بـ5 أحياء، وهى (حى أول وثانى المنتزه، وحي العجمي، وحي وسط وشرق)، وذلك طبقاً لأولويات محافظة الإسكندرية.

وأضاف المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: تخدم أعمال التطوير نحو 2 مليون نسمة من سكان محافظة الإسكندرية، وتبلغ تكلفتها التقديرية 811 مليون جنيه، وتشمل أعمال التطوير، رصف وإنارة الطرق، وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال عام.

 

وتعتمد سياسات صندوق تطوير العشوائيات على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وضمان حق المواطن فى الحصول على مسكن آمن؛ مع تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، من خلال توطين سكان المناطق العشوائية بنفس المواقع أو بأقرب مناطق مجاورة، وتطوير المناطق العشوائية مع المحافظات فى إطار اللامركزية.

 

ويختص الصندوق بتطبيق مبادئ الشراكة مع الأهالى فى مشروعات تطوير المناطق العشوائية، وضمان الحفاظ على الأحوال المعيشية والاقتصادية لسكان المناطق العشوائية، ودعم الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، إلى جانب تفعيل الشراكة مع الجهات المانحة لتنفيذ أولويات الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة، ودمج برامج تطوير المناطق غير المخططة مع المناطق غير الآمنة.


وزاره الاسكان

تطوير العشوائيات

المناطق العشوائيه

المناطق غير المخططه

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