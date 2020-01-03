بدء اختبارات التصفية النهائية لمسابقة الإيفاد الدائم 2019 للأئمة 13 يناير

تبدأ اختبارات التصفية النهائية (المرحلة الثانية الشفوية) لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة، وفقا للكشوف المرفقة وبحسب الأيام المقررة، اعتبارا من يوم الإثنين الموافق: 13 يناير 2020 حتى الثلاثاء الموافق: 14 يناير 2020، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، بمقر الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بديوان عام الوزارة , ونؤكد على ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومى، على أن تكون سارية، ولا يُسمح بدخول الاختبار لمن يتخلف عن اليوم أو الموعد المحدد.
من يحق لهم دخول الاختبار يوم : 13 /1/ 2020 هم:
|1
|محمد نور الدين احمد عبد العال
|القاهرة
|2
|محمود سيد محمد جودة
|الفيوم
|3
|حامد خليفة ابراهيم عيسوي
|البحيرة
|4
|محمد عبد العاطى عبد الرحمن أبو محمود
|القاهرة
|5
|طه محمود طه حسن
|الجيزة
|6
|حسن محمد حامد محمد هلال
|القليوبية
|7
|اشرف عطا شحاته قطب
|اسيوط
|8
|ابرهيم فكرى عبداللاهي احمد
|الاقصر
|9
|سعد محمد سعد عيسى
|البحيرة
|10
|الشحات محمود على البحيرى
|البحيرة
|11
|احمد عبدالمالك أحمد عبدالحكيم
|الشرقية
|12
|صابر محمود عبدالمولي عبدالكريم
|الفيوم
|13
|شعيب عبدالشفوق عشرى سليم
|الاقصر
|14
|عمرو يحيى سعد محمود الشماع
|البحيرة
|15
|منصور محمد الهادى على وهدان
|الشرقية
|16
|وائل شعبان خليل عبدالجواد
|الشرقية
|17
|اكمل ذكي عبد المجيد السيد
|الشرقية
|18
|طه علي طه محمد
|القاهرة
|19
|احمد مشحوت محمد حسان
|المنوفية
|م
|الاسم
|المديرية
|1
|خالد علي عبدالقوي ناجي
|المنوفية
|2
|محمود محمد علي محمد
|بنى سويف
|3
|رمضان السيد عبداللاه حسانين
|سوهاج
|4
|احمد مجاهد عبدالرحمن عبدالله
|اسوان
|5
|بدري مرسي نور محمد
|اسوان
|6
|عدوى عطا شحاته قطب
|اسيوط
|7
|محمد عبدالرحيم محمد عبدالله
|اسيوط
|8
|مصطفى عثمان احمد عثمان
|اسيوط
|9
|حسن محمد احمد حسن امام
|الاسماعيلية
|10
|احمد سعد عباس محيسن
|البحيرة
|11
|اسلام كمال محمد بدادة
|البحيرة
|12
|عبدالسلام محمد حسن السيد
|البحيرة
|13
|محمد عبدالهادي رمضان عبدالهادي
|البحيرة
|14
|محمد منصور محمد هبالة
|البحيرة
|15
|احمد محمد حسين ابراهيم مريم
|الشرقية
|16
|احمد محمد عبدالعال عبدالحميد
|الشرقية
|17
|محمد جاد محمد خطاب
|الجيزة
|18
|محمد عبدالستار عبدالرحمن البري
|الجيزة
|19
|اشرف عبدالله الحفنى العدل
|الدقهلية
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