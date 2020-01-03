بدء اختبارات التصفية النهائية لمسابقة الإيفاد الدائم 2019 للأئمة 13 يناير

كتب - إسماعيل رفعت

تبدأ اختبارات التصفية النهائية (المرحلة الثانية الشفوية) لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة، وفقا للكشوف المرفقة وبحسب الأيام المقررة، اعتبارا من يوم الإثنين الموافق: 13 يناير 2020 حتى الثلاثاء الموافق: 14 يناير 2020، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، بمقر الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بديوان عام الوزارة , ونؤكد على ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومى، على أن تكون سارية، ولا يُسمح بدخول الاختبار لمن يتخلف عن اليوم أو الموعد المحدد.