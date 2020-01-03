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بالأسماء.. فيلق القدس الإيرانى يعلن اغتيال 4 ضباط كانوا يرافقون قاسم سليمانى

الجمعة، 03 يناير 2020 03:11 م
بالأسماء.. فيلق القدس الإيرانى يعلن اغتيال 4 ضباط كانوا يرافقون قاسم سليمانى قاسم سليمانى
كتب محمد رضا

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أعلن "فيلق القدس" بالحرس الثورى الإيرانى، اليوم الجمعة، عن مقتل 4 ضباط عسكريين إيرانيين كانوا يرافقون قائد الفيلق قاسم سليمانى، الذى لقى مصرعه فى القصف الأمريكى بالقرب من مطار بغداد.

 

وأفاد مراسل شبكة "روسيا اليوم"، بأن الضباط هم، اللواء فى "الحرس الثورى" حسین جعفری نیا، والعقيد فى "الحرس الثورى" شهرود مظفری نیا، والرائد فى "الحرس الثورى" هادى طارمى، والنقيب فى "الحرس الثورى" وحید زمانیان.

 

وأعلن التلفزيون الرسمى العراقى ومتحدث باسم "الحشد الشعبى"، فجر اليوم، مقتل قاسم سليمانى فى قصف جوى أمريكى بالقرب من مطار بغداد استهدفه ومجموعة من قيادات الحشد بينهم أبو مهدى المهندس، الرجل الثانى فى الحشد، فى ساعة مبكرة من يوم الجمعة 3 يناير الجارى.

 

وأكد مسؤول أمريكى، فجر الجمعة، لوكالة "رويترز"، مقتل سليمانى والمهندس، قائلا إن واشنطن بانتظار التأكد من الحمض النووى من الجثتين، فى حين قال عضو لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى، الديمقراطى كريس ميرفى، إن "سليمانى كان عدوا للولايات المتحدة".

 

ويصف الأمريكيون، سليمانى بـ"الرجل الأخطر" فى الشرق الأوسط، الذى أدار معارك فى مواجهتهم على مدار أعوام طويلة، وكان له دور كبير فى بناء ودعم حزب الله اللبنانى، والفصائل الشيعية فى العراق، وتنفيذ عشرات العمليات السرية خارج إيران.

 

ويشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن واشنطن ملتزمة بعدم التصعيد بعدما أسفرت ضربة جوية أمريكية عن مقتل قائد فيلق القدس الإيرانى قاسم سليمانى، وقال بومبيو على تويتر، إنه تحدث مع وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، وعضو المكتب السياسى للجنة المركزية بالحزب الشيوعى الصينى يانج جيه تشى، بشأن قرار الولايات المتحدة تصفية سليمانى.

 

يذكر أن شارك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى" تويتر"، تحذيرًا أمنية نشرته السفارة الأمريكية بالعراق، مطالبًا بمغادرة البلد فورًا، وذلك بعد الضربة الأمريكية فى بغداد، التى راح فيها قائد فيلق القدس الإيرانى قاسم سليمانى، والقيادى الكبير فى الحشد الشعبى أبو مهدى المهندس.

 

وجاء نص التحذير: "بسبب التوترات المتصاعدة فى العراق والمنطقة، نحث المواطنين الأمريكيّين على مغادرة العراق فورًا، وبسبب هجمات الميليشيا المدعومة من إيران على مجمع السّفارة الأمريكيّة، تم إيقاف جميع العمليّات القنصليّة، ويجب على المواطنين الأمريكيين عدم الاقتراب من السفارة".

 


قاسم سليمانى

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