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النيابة تطلب التقرير الجنائى حول حريق نشب بسبب تسرب غاز طبيعى ببولاق الدكرور

الجمعة، 03 يناير 2020 06:27 م
النيابة تطلب التقرير الجنائى حول حريق نشب بسبب تسرب غاز طبيعى ببولاق الدكرور حريق - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة فى جنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق نشب نتيجة تسرب من ماسورة غاز طبيعى، بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور اليوم الجمعة، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، كما طلبت تقرير المعمل الجنائى حول الواقعة، لمعرفة أسباب التسرب، وكيفية اشتعال النيران.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق نتيجة تسرب من ماسورة غاز طبيعى، بمنطقة صفط اللبن، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وتمكنوا من إغلاق المحبس الموصل للماسورة، والسيطرة على النيران وإخمادها دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وشهدت منطقةص فط اللبن اليوم ايضا، حريق فى محل تجارى، وانتقل رجال الحماية المدنية بالجيزة إلى محل الواقعة، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بأحدا لمحلات، بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها، قبل امتدادها للعقارات المجاورة، دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب بأحدي مزارع الدواجن بمدخل طريق سعود بإتجاه قرية المنأجاة بمركز الحسينية، وتم إخطار نيابة الحسينية برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة وبإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بأحدي مزارع الدواجن بدائرة مركز الحسينية، وأنتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العادلى، مدير الحماية بالشرقية، ودفعت بسيارتين للسيطرة علي الحريق وتبين أن المزرعة مقامة علي مساحة 6 قراريط وخالية من الدواجن وإلتهمت النيران سقف المزرعة بالكامل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإنتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وإخطار النيابة العامة.

 


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