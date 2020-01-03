المرور: تحويلات مرورية بالنزهة بسبب تنفيذ أعمال خط مياه

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية ، لمدة يوما اثناء تنفيذ أعمال خط مياه بشارع النزهة، الأمر الذى يتطلب غلق حركة المرور بشارع النزهة بالوصلة المحصورة من ميدان تريومف إلى ميدان الطيران من الساعة 2 صباح يوم الجمعة الموافق 3/1/2020 وحتى الساعة 7 مساء نفس اليوم، على أن يتم تحويلات المرور لحين انتهاء الأعمال.

وستجرى تحويلات لحركة السيارات، أمام القادم من ميدان تريومف ويرغب في الوصول إلى ميدان الطيران، يسلك شارع عثمان بن عفان حتى ميدان الاسماعيليه والدوران والعودة يميناً شارع ابو بكر الصديق إلى ميدان الطيران، وعلى القادم من شارع أبو بكر الصديق من مناطق الماظه يرغب فى الوصول لميدان تريومف يسلك شارع أبو بكر الصديق فمسطح كوبرى عثمان بن عفان فيمينا شارع عثمان بن عفان إلى ميدان تريومف، ويتجه القادم من محور العروبة اتجاه ميدان تريومف يسلك يميناً شارع نخلة المطيعى فمناطق ميدان تريومف، وستقوم الادارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية لإرشاد قائدي السيارات بتلك المناطق.

كانت اﻹدارة العامة للمرور، شنت حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 15 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 8 سيارات تم تسليمها لمالكها و 3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، و تم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .