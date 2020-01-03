المرور تجرى تحويلات بمحور صلاح سالم بسبب أعمال كهرباء فى محطة مترو

كتب عبد الرحمن سيد

أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، منذ قليل، تحويلات مرورية لإجراء بعض الأعمال أعلى محور صلاح سالم لمدة يوم بسبب تحويلات الكهرباء لمحطة مترو الملك الصالح، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات خلال فترة الأعمال.



وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرورـ وذلك بمناسبة القيام بتنفيذ مشروع استكمال تحويلات الكهرباء الخاصة بمحطة مترو الملك الصالح بشارع صلاح سالم عند تقاطعه مع ميدان حسن الأنور لمدة يوم واحد على أن تبدأ الأعمال من بعد منتصف هذا الليل وتنتهى فى الساعة 6 صباحاً اليوم الجمعة 3 يناير 2020، حيث سيتم القطع العرضى فى الإتجاهين بالتناوب بشارع صلاح سالم عند تقاطعه مع ميدان حسن الأنور، ويتم تنفيذ الأعمال على مراحل ولا يتم الإنتقال للمرحلة التالية إلا عقب الإنتهاء من المرحلة السابقة تماماً، وإعادة الشىء لأصله دون إجراء أى أعمال غلق ودون إجراء أى تحويلات مرورية نهائياً .



وتشرف إدارة مرور القاهرة، على تنفيذ مشروع رفع الجسم المعدنى لكوبرى المشاة بمحور جوزيف تيتو (أمام محطة الكاوتش) فى الإتجاهين عن طريق الغلق الكلى للإتجاهين أثناء رفع وتركيب الجسم المعدنى، ستكون الأعمال لمدة ستة ساعات فقط تبدأ من الساعة 12,05 وحتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 4/1/2020، على أن يتم إجراء تحويلات مرورية فى المدة الزمنية المحددة .



وسيتم تحويل القادم من طريق مصر الإسماعيلية ثم كوبرى الحرفيين إلى الحارة اليمنى البطئ (طريق الخدمة) وحتى إمتداد الطريق البطئ تجاه مناطق الكلية الحربية ، كما سيتم تحويل القادم من مناطق مساكن شيراتون وشارع عبدالحميد بدوى ومنزل كوبرى المطار تجاه محور جوزيف تيتو يساراً للنزول للنفق أسفل كوبرى الجمسى تجاه مناطق نادى الشمس وشارع 6 أكتوبر وعلى المتجهين لطريق مصر الإسماعيلية الدخول لشارع 6 أكتوبر ثم محور جسر السويس ثم طريق الإسماعيلية.



وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.



وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 15 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 8 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.