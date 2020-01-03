سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 02:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اللواء منتصر عويضة مدير مباحث أسيوط يعود إلى مكتبه بعد تماثله للشفاء

الجمعة، 03 يناير 2020 12:45 ص
اللواء منتصر عويضة مدير مباحث أسيوط يعود إلى مكتبه بعد تماثله للشفاء اللواء منتصر عويضة مدير مباحث أسيوط
كتب عبده زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعود اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط خلال أيام قليلة، لممارسة مهام عمله من داخل مكتبه بعد أن كان يتابعه من مقر علاجه أو مسكنه.
 
وكان اللواء منتصر عويضة نجا بأعجوبة بعد تعرضه واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط السابق لحادث سير عندما انقلبت السيارة التى يستقلانها حال تفقدهما الدوريات والأكمنة على الطريق الصحراوى الغربى قبيل انطلاق مدفع الإفطار فى شهر رمضان الأخير وهو الحادث الذى أدى لاستشهاد اللواء جمال شكر فى الحال.
 
وحرص اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط فى الآونة الأخيرة على رفع الروح المعنوية للواء منتصر عويضة كما حرص على تشجيعه للعودة بقوة إلى العمل بعد انقطاع اقترب من الـ 8 أشهر عقب الحادث الذى هز مشاعر المواطنين ورجال الأمن على السواء.,
 
ويتسم اللواء منتصر عويضة بحس أمنى عالى للغاية ويتوقع المعنيون فى عودته للعمل رسميا طفرة أمنية عالية فى أسيوط بفضل حسن التنسيق بين اللواء منتصر واللواء أسعد مدير الأمن على غرار الطفرة التى شهدتها أسيوط يوم كان اللواء أسعد الذكير مديرا للمباحث ومنتصر عويضة رئيسا للمباحث.
 
وأبدى عدد كبير من القيادات الشرطية الصغرى والمتوسطة فى نطاق مديرية أمن أسيوط سعادتهم بعودة اللواء منتصر عويضة للعمل وأشادوا بإنسانيته العالية وحسن تعامله معهم. 
 
وكان اللواء منتصر عويضة أصيب بكسر مضاعف فى القدم اليسرى وكدمات بمناطق متفرقة من الجسم وخضع لعدد من العمليات الجراحية التى حققت نجاحا رائعا.
 
 
 
 

منتصر عويضه

اسعد الذكير

جمال شكر

مديريه امن اسيوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عرض استثنائى.. ذروة شهب الرباعيات تزين سماء مصر والوطن العربى اليوم

عرض استثنائى.. ذروة شهب الرباعيات تزين سماء مصر والوطن العربى اليوم

7 معلومات عن الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء وأهميتها لمواجهة سرقة التيار

7 معلومات عن الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء وأهميتها لمواجهة سرقة التيار

ليفربول يحقق إنجازا فريدا بمرور 365 يوما بدون هزيمة تحت قيادة كلوب

ليفربول يحقق إنجازا فريدا بمرور 365 يوما بدون هزيمة تحت قيادة كلوب

قائد بالجيش الليبى: دخلنا المعركة وسنقف ضد أى محاولة لتدخل تركى على أراضينا

قائد بالجيش الليبى: دخلنا المعركة وسنقف ضد أى محاولة لتدخل تركى على أراضينا

تعرف على أهداف الهيئة القومية للوثائق والمخطوطات فى القانون الجديد

تعرف على أهداف الهيئة القومية للوثائق والمخطوطات فى القانون الجديد

المرور تجرى تحويلات بمحور صلاح سالم بسبب أعمال كهرباء فى محطة مترو

المرور تجرى تحويلات بمحور صلاح سالم بسبب أعمال كهرباء فى محطة مترو

قمر التربيع الأول يزين قبة السماء الليلة فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

قمر التربيع الأول يزين قبة السماء الليلة فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الصحف المصرية: مصر تدين إرسال قوات تركية إلى ليبيا.. نواب: البرلمان يدعم قرارات السيسى بشأن الأوضاع في ليبيا.. والنواب الليبى يطالب بتفعيل" الدفاع العربى المشترك"

الصحف المصرية: مصر تدين إرسال قوات تركية إلى ليبيا.. نواب: البرلمان يدعم قرارات السيسى بشأن الأوضاع في ليبيا.. والنواب الليبى يطالب بتفعيل" الدفاع العربى المشترك"

رسميا.. لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تثبيت أسعار البنزين

رسميا.. لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تثبيت أسعار البنزين

الرئيس السيسى يرأس اجتماع مجلس الأمن القومى لبحث التطورات المتصلة بالأزمة الليبية والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكرى الخارجى.. وتحديد مجموعة من الإجراءات للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى

الرئيس السيسى يرأس اجتماع مجلس الأمن القومى لبحث التطورات المتصلة بالأزمة الليبية والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكرى الخارجى.. وتحديد مجموعة من الإجراءات للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى

موجز6.. مصر تحذر من تدخل عسكرى تركى فى ليبيا وتدين موافقة برلمان أنقرة على إرسال قوات

موجز6.. مصر تحذر من تدخل عسكرى تركى فى ليبيا وتدين موافقة برلمان أنقرة على إرسال قوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة