اللواء منتصر عويضة مدير مباحث أسيوط يعود إلى مكتبه بعد تماثله للشفاء

كتب عبده زكى

يعود اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط خلال أيام قليلة، لممارسة مهام عمله من داخل مكتبه بعد أن كان يتابعه من مقر علاجه أو مسكنه.

وكان اللواء منتصر عويضة نجا بأعجوبة بعد تعرضه واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط السابق لحادث سير عندما انقلبت السيارة التى يستقلانها حال تفقدهما الدوريات والأكمنة على الطريق الصحراوى الغربى قبيل انطلاق مدفع الإفطار فى شهر رمضان الأخير وهو الحادث الذى أدى لاستشهاد اللواء جمال شكر فى الحال.

وحرص اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط فى الآونة الأخيرة على رفع الروح المعنوية للواء منتصر عويضة كما حرص على تشجيعه للعودة بقوة إلى العمل بعد انقطاع اقترب من الـ 8 أشهر عقب الحادث الذى هز مشاعر المواطنين ورجال الأمن على السواء.,

ويتسم اللواء منتصر عويضة بحس أمنى عالى للغاية ويتوقع المعنيون فى عودته للعمل رسميا طفرة أمنية عالية فى أسيوط بفضل حسن التنسيق بين اللواء منتصر واللواء أسعد مدير الأمن على غرار الطفرة التى شهدتها أسيوط يوم كان اللواء أسعد الذكير مديرا للمباحث ومنتصر عويضة رئيسا للمباحث.

وأبدى عدد كبير من القيادات الشرطية الصغرى والمتوسطة فى نطاق مديرية أمن أسيوط سعادتهم بعودة اللواء منتصر عويضة للعمل وأشادوا بإنسانيته العالية وحسن تعامله معهم.

وكان اللواء منتصر عويضة أصيب بكسر مضاعف فى القدم اليسرى وكدمات بمناطق متفرقة من الجسم وخضع لعدد من العمليات الجراحية التى حققت نجاحا رائعا.