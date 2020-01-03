القبض على موظف انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة شخص بمنطقة قصر النيل

كتب عبد الرحمن سيد

القى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على موظف انتحل صفة ضابط شرطة قبل الشروع فى سرقة شخص فى منطقة قصر النيل، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه أثناء قوة أمنية من مباحث قسم شرطة قصر النيل، والمعينان خدمة الطوف الأمني بشارع القصر العيني دائرة القسم، تمكنا من ضبط "مصطفى. ر. م" 47 سنة موظف بشركة أمن وحراسة فى السيدة زينب وبحوزته المضبوطات"طبنجة صوت عيار 9مم تركي الصنع، طلقة صوت من ذات العيار" أثناء قيامه باستيقاف "ادم. ع. ح" 28 سنة موظف بشركة إعلانات ومقيم فى النزهة، بقصد الاستيلاء علي متعلقاته منتحلاً صفة رجال شرطة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط ، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب انتحال صفة رجال شرطة، وبسؤال المجني عليه اتهمه بالشروع في سرقته، وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

تأتى تلك الجهود، في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا، والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، وتكثيف الجهود لضبط قضايا انتحال الصفة، وتجنيد المصادر السرية للمد بالمعلومات.