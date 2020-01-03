القبض على موظف انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة شخص بمنطقة قصر النيل

القى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على موظف انتحل صفة ضابط شرطة قبل الشروع فى سرقة شخص فى منطقة قصر النيل، وحرر محضر بالواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه أثناء قوة أمنية من مباحث قسم شرطة قصر النيل، والمعينان خدمة الطوف الأمني بشارع القصر العيني دائرة القسم، تمكنا من ضبط "مصطفى. ر. م" 47 سنة موظف بشركة أمن وحراسة فى السيدة زينب وبحوزته المضبوطات"طبنجة صوت عيار 9مم تركي الصنع، طلقة صوت من ذات العيار" أثناء قيامه باستيقاف "ادم. ع. ح" 28 سنة موظف بشركة إعلانات ومقيم فى النزهة، بقصد الاستيلاء علي متعلقاته منتحلاً صفة رجال شرطة.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط ، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب انتحال صفة رجال شرطة، وبسؤال المجني عليه اتهمه بالشروع في سرقته، وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
تأتى تلك الجهود، في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا، والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، وتكثيف الجهود لضبط قضايا انتحال الصفة، وتجنيد المصادر السرية للمد بالمعلومات.
كانت وزارة الداخلية شنت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لإستهداف كافة صور الخروج عن القانون وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة التي تستخدم في المشاجرات وأعمال العنف، واستهداف الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة خاصة التي أوشكت على السقوط، وذلك بالتنسيق مع مديريات المختلفة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من "ضبط 206 قطعة سلاح نارى، 255 قضية مخدرات وتنفيذ 83134 حكم قضائى متنوع".
وجاء من ضمن المضبوطات 206 قطعة سلاح نارى، بحوزة 192 متهم، حيث تم ضبط (16) بندقية آلية، و(48) بندقية خرطوش، و(16) طبنجة، و(126) فرد محلى، و طلقة مختلفة الأعيرة، و(275) قطعة سلاح أبيض.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
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