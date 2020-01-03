القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات بمصر الجديدة

كتب عبد الرحمن سيد

ضبطت مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير أمن العاصمة، تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات التجارية فى مصر الجديدة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بأنه اثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بشارع ابراهيم اللقاني دائرة القسم تمكن من ضبط كلاً من "عبد السلام. ع. ا" 30 سنة عاطل، "كمال. ع. ك" 24 سنة عاطل، وبحوزتهما المضبوطات "مقص " حديدي "، 10 قطع أدوات منزلية "أواني طعام" مجهولي المصدر.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل مطعم فى رمسيس، مالك" وائل. ا. م" 29 سنة بأسلوب " التسلق "، باستدعائه تعرف علي المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13869 لسنة 2019م جنح القسم.

وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة، اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المحال التجارية بأسلوبي "التسلق - كسر القفل " باستخدام المقص الحديدي المضبوط بحوزتهما، واعترفا بارتكابهما 2 حادث سرقة مبلغ مالي 1000 جنيه، 2 كرتونه سجائر، 2 ماكينة خاصة بشحن الرصيد من داخل كشك كائن 39 شارع أبو بكر الصديق ـ والمحرر بشأنها المحضر رقم 13700 لسنة 2019م جنح القسم بتاريخ 27/12/2019م، وتم سرقة مجموعة من الأدوات المنزلية "أواني" من داخل دار أيتام، والمحرر بشأنها المحضر رقم 13674 لسنة 2019م جنح القسم بتاريخ 25/12/2019م.

باستدعاء المجنى عليهما اتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخري وضبط باقي المسروقات.

تأتى تلك الجهود فى إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.