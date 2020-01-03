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السعودية: إصدار 2,570,809 تأشيرة عمرة ونحو 2,241,14 معتمرا يصلون للمملكة

الجمعة، 03 يناير 2020 06:09 م
السعودية: إصدار 2,570,809 تأشيرة عمرة ونحو 2,241,14 معتمرا يصلون للمملكة معتمرين _ صورة أرشيفية
الرياض /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعى تشمل إصدار 2,570,809 تأشيرة عمرة وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام فى غرة محرم 1441هـ وحتى 7 من جمادى الأولى 1441هـ، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 2,241,14 معتمرا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 1,795,85 معتمرا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

 

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة - بأنه جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعى الذى يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل فى عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالى أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

 

وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2,120,677 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 116,537 معتمرًا، فيما وصل 3,928 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

 

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 532,634، تليها إندونيسيا 477,554، وثالثا جاءت الهند 280,388، ثم ماليزيا 120,714، ومصر خامسا بـ 120,609 معتمرًا. وتأتى بعدها كل من: تركيا 88,706، الجزائر 85,605، بنغلاديش 83,397،الإمارات 51,952، فلسطين 39,547 معتمراً.

 

وأوضح المستشار والمشرف العام على المركز الإعلامى بوزارة الحج والعمرة أيمن بن محمد العرفج أن الوزارة بدأت بتطبيق برنامج التأمين الشامل على المعتمرين من خارج المملكة يوم الأربعاء الموافق 1 /1/ 2020م الذى أطلقته الشهر الماضي, بحضور وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن حيث يتم ربط التأمين مع التأشيرة على أن تفعل وثيقة التأمين للمعتمر فور وصوله إلى المملكة.

 

وأشار العرفج، إلى أنه جرى إصدار نحو 8,452 وثيقة تأمين للمعتمرين من خلال شركة التعاونية للتأمين ابتداءً من 1 يناير 2020، حيث يمكن للمعتمر استخدام وثيقة التأمين عند زيارته للمستشفيات الخاصة والحكومية من خلال رقم جواز السفر الخاص بالمعتمر، كما يشمل التأمين الشامل ضمن منافعه التأمينية التعويض فى حالات تأخر وإلغاء الرحلات، وحالات الوفاة ونقل الجثمان، والحوادث والكوارث.

 

 


السعودية

أخبار السعودية

إصدار 2

570

809 تأشيرة عمرة

وزارة الحج والعمرة السعودية

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