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الزراعة: مد فترة استقبال شحنات تقاوى البطاطس من الاتحاد الأوروبى لـ15 يناير

الجمعة، 03 يناير 2020 01:06 م
الزراعة: مد فترة استقبال شحنات تقاوى البطاطس من الاتحاد الأوروبى لـ15 يناير الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، مد فترة استقبال شحنات تقاوى البطاطس المستوردة من الاتحاد الأوروبى إلى 15 من الشهر الجارى، وسط رقابة وفحص وأخذ عينات من الشحنات المستوردة للتأكد من مطابقة الشحنة المستوردة، استعدادا لزراعات الموسم الجديد، سواء للإنتاج المحلى أو التصدير وفقا للاشتراطات والضوابط المصرية، جارى استقبال الشحنات .

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن مد فترة استقبال شحنات من تقاوى البطاطس القادمة من الاتحاد الأوروبى إلى 15 يناير وهى المدة المقررة لها الأول من يناير الجارى بناء على رغبة المستوردين، مؤكدا أن الطلبات المقدمة لاستيراد تقاوى البطاطس إلى 180 ألف طن، مؤكد وصول تقاوى بطاطس إلى أكثر من 120 ألف طن حتى الآن، وجار الفحص واستقبال الشحنات.

وأضاف العطار أنه تم فحص التقاوى المستوردة بنسبة تجاوزت 97%، متابعا أنه جارى استقبال شحنات تقاوى البطاطس المستوردة، حيث تقوم اللجان المخصصة من قبل الحجر الزراعى بإخذ عينات وفحص الشحنة ، وسط إجراءات رقابية مشددة متبعة، للتأكد من مطابقة الشحنة المستوردة ، استعداد لزراعات الموسم الجديد، سواء للإنتاج المحلى أو التصدير وفقا للاشتراطات والضوابط المصرية.

وتابع رئيس الحجر الزراعى أن جميع الشحنات المستوردة، قبل دخولها البلاد تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية، ويتم فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، وفحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض.

يذكر أن محصول البطاطس يزرع فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى اواخر اغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتى تزرع فى اكتوبر ونوفمبر وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر حتى آواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبى.

 


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