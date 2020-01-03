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"الزراعة" تراقب على تداول الأسمدة المحلية والمستوردة لزيادة الإنتاج الزراعى

الجمعة، 03 يناير 2020 02:00 ص
"الزراعة" تراقب على تداول الأسمدة المحلية والمستوردة لزيادة الإنتاج الزراعى وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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يعمل معهد الأراضى والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية  بوزارة الزراعة، على تنفيذ  جميع الإجراءات الرقابية على استيراد وتسجيل وتداول الأسمدة المحلية والمستوردة لزيادة الإنتاج  الزراعى ، بالإضافة الى تقديم الخدمات  من خلال  الوحدات المتخصصة  ، واجراء  التحليلات والدراسات وأهم التوصيات الفنية المتعلقة بالتربة، المياه، والنبات والسماد ، وانتاج الأسمدة الحيوية ، و تسميد المحاصيل بالامونيا الغازية ، تدوير المخلفات الزراعية ،  كما يقوم   المعهد  بتطبيق نظام الاستشعار عن بعد  وتعظيم العائد من وحدة الأرض والمياه والسماد ، والتغذية المعدنية المتوازنة للنبات ، والادارة المتكاملة للأراضى والمياه.

 وكشف تقرير معهد الأراضي والمياه والبيئة  بمركز البحوث الزراعية  بوزارة الزراعة ،  أنه   فى مجال الرقابة على جودة الأسمدة المتداولة بالأسواق و إصدار التراخيص والشهادات للأسمدة ومتابعة الإنتاج علي مدار العام الحالى، يوضح   إنه تم  فحص عدد (4500) مركب  سمادى وتسجيل  عدد (1958) مركب  سمادى  كان  اللجنة  بعــض الآراء الفنيــــة لعدد (1871) مركبا  سماديا وقد قامت اللجنة برفض تسجيل عدد (81) مركب .

وقال الدكتور علاء اليابلى مدير معهد الأراضى والمياه والبيئة بمركز البحوث  الزراعية  ، إنه تم اصدار عدد (2304) شهادة تسجيل سماد محلى ومستورد ، وبحث عدد (344) طلب فنى خاصه بالشركات لتعديل الشهادات والتسجيلات وغيرها ، فضلا عن الرقابة على الأسمدة المحلية والمستوردة وتحديد مدى مطابقتها او عدم مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية للاستخدام الآمن للأسمدة.

وأضاف  مدير معهد الأراضى والمياه والبيئة بمركز البحوث  الزراعية ، إنه تم مطابقة حوالي عدد (5029) عينة سماد محلى ومستورد والقيام بعدد (544) مأمورية إصدار  عمل تراخيص لعدد   (176) مصنع اسمدة بعد المعاينات، وذلك للتأكد من صلاحية هذه الإسمدة للتداول في السوق المحلية وفقا للمعايير التى إعتمدتها وزارة الزراعة في هذا الشأن.

وأوضح مدير معهد الأراضي والمياه ، إنه تم معالجة التربة من مرض أعفان الجذور   " النيماتودا " ، باستخدام المخصبات الحيوية وذلك بهدف رعاية الإنتاج الزراعى من مختلف المحاصيل، حيث تمت معاملة (5852) فدان بمحاليل النيمافرى والخمائر المنشطة، وانتاج وبيع (4,050 طن) من  الكمبوست ، وإنتاج وبيع عدد (9040 كيس) عقدين ،  بالإضافة الى   إنتاج وبيع عدد (2660) كيس سويرى NPK، وإنتاج وبيع عدد (4660 لتر) نيمالس ، وإنتاج وبيع عدد (1110 كيس) أزولا ، وأنتاج وبيع عدد (267) كيس ميكوريزين ، وتقييم عدد (328) عينه سماد عضوى، وتقييم عدد (5) عينه هيومات، وتقدير نشاط أنزيمات النيتروجينيز فى عدد (84) عينه تربه ، والكشف عن النيماتودا واعفان الجذور فى عدد (1363) عينة تربة .

وأشار مدير معهد الأراضى والمياه  ، إنه تم تقديم عدد من الخدمات للمزارعين على مدار العام الحالى ومنها خدمة التحاليل للاراضي والمياه حيث تم تحليل عدد (1862) عينه سماد معدنى  وتحليل عدد (1767) عينة مياه  وتحليل عدد (2295) عينه تربة وتحليل عدد (789) عينه نباتيه وتحليل عدد (18) عينه جبس زراعى وتحليل عدد (1070) عينه مستخلص .

وتابع   تقرير  معهد  الأراضى والمياه ، أنه تم  معاملة (5852) فدان محاليل النيمافرى والخمائر المنشطة ،و انتاج وبيع (4,050 طن) من شاى الكمبوست ، وإنتاج وبيع عدد (9040 كيس) عقدين ، وإنتاج وبيع عدد (2660) كيس سويرى NPK ، وإنتاج وبيع عدد (4660 لتر) نيمالس ، وإنتاج وبيع عدد (1110 كيس) أزولا ، وأنتاج وبيع عدد (267) كيس ميكوريزي ، تقييم عدد (328) عينة سماد عضوى، وتقييم عدد (5) عينة هيومات.تقدير نشاط أنزيمات النيتروجينيز فى عدد (84) عينة تربة ، الكشف عن النيماتودا واعفان الجذور فى عدد (1363) عينة تربة.

وأكد معهد الاراضى  والمياه ، خلال عرض التقرير السنوي  على وزارة الزراعة ، عن حصر وتصنيف الأراضى للمشروعات الزراعية ، ودراسة (391) ألف فدان لمنطقه توشكى لصالح مشروعات الخدمة الوطنية ، ودراسه (62) الف لصالح الشركة الوطنية للزراعات المحمية ، دراسة الحصر التصنيفى التفصيلى لمنطقة بنى سويف (زراعة صوب) مساحه 3,5 أ لف فدان لجهاز الخدمة الوطنية  الشركة الوطنية للزراعة المحمية واعداد وتسليم تقارير لتقنين واضعى اليد لمساحه (2262) فدان ، واجراء معاينات خارجية لمساحة (805 فدان) ، ودراسة حصر لأراضي بمركز يوسف الصديق بالفيوم لعدد 100 مزارع.


الاراضى المياه

تسجيل الأسمدة

مركبات الأسمدة

المخصبات الحيوية

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