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الزراعة : ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ 5.5 مليون طن 2019

الجمعة، 03 يناير 2020 02:54 م
الزراعة : ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ 5.5 مليون طن 2019 السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى

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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، بيان بحركة الصادرات الزراعية الخضر والفاكهة ، بلغت خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 31 ديسمبر 2019، حوالي 5 مليون و500 ألف و125 طن بزيادة حوالي 299 ألف و875 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، أن قائمة أهم الصادرات الزراعية للخضر والفاكهة عن هذه الفترة ضمت الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأوضح تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، الى تفوق الصادرات الزراعية المصرية من الموالح والتي تأتي في المركز الاول، بعدما بلغت حوالي مليون و772 ألف و281 طن، فضلا عن 687 ألف و842 طن تم تصديرها من البطاطس لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 606 ألف و200 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل الرمان المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 120 ألف و881 طن، في حين بلغ اجمالي ما تم تصديره من محصول العنب حوالي 113 ألف و319 طن، ومن المانجو حوالي 36 ألف و611 طن.

وقال الدكتور أحمد العطار ، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، بوزارة الزراعة ، إن ارتفاع صادرات الزراعية بسبب التوسع في فتح أسواق عالمية جديدة ، وتطبيق المنظومة الجديدة ، و تحسن جودة المنتج ، لافتا الى أنه يجرى الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الحجرية، مؤكدا أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

وكان تقرير آخر للإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، بشان حركة الصادرات الزراعية، كشف ارتفاع صادر البصل  لـ 606  ألف  و200 طن  عن ماقبلة في نفس التوقيت  بلغ 369 ألف طن  اى بزيادة  235 ألف  طن  ، وارتفاع صادرات الثوم الى 30557 طن عن ماقبلة 14 ألف  اة بزيادة  16 ألف طن ،وجارى  الشحن والتصدير ، تنطبق عليها جميع الاشتراطات  الحجرية والصحة النباتية .

 


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