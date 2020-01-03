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الرئيس اللبنانى: نعمل على تأليف حكومة تكنوقراط للخروج من الأزمة الاقتصادية

الجمعة، 03 يناير 2020 06:26 م
الرئيس اللبنانى: نعمل على تأليف حكومة تكنوقراط للخروج من الأزمة الاقتصادية ميشال عون الرئيس اللبنانى
بيروت /أ ش أ/

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أعرب الرئيس اللبنانى ميشال عون ، عن أمله فى أن يسهم تشكيل الحكومة الجديدة فى نشر الأجواء الإيجابية، لا سيما مع الدول الراغبة فى مساعدة لبنان، آملا أن يُجرى الإعلان عن الحكومة فى غضون الأسبوع المقبل على نحو يعزز ثقة الداخل والخارج فى آن واحد، مشيرا إلى أن العمل جار لتأليف حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط).

وقال الرئيس اللبنانى - فى تصريح له مساء اليوم - إن الواقع الاقتصادى والمالى الصعب الذى تمر به البلاد، مرجعه ممارسات خاطئة عديدة وقعت خلال السنوات الأخيرة وأوصلت لبنان إلى الوضع الراهن، خصوصا على الصعيد المالى والتعامل بالدولار.

وأضاف: "لبنان يكاد يكون الدولة الوحيدة التى تتعامل داخليا بعملة أجنبية".. مشددا على أهمية التحول من الاقتصاد الريعى إلى اقتصاد الإنتاج، بما يحقق نوعا من التوازن فى ميزان المدفوعات بعدما زادت نسبة الواردات بشكل كبير، على نحو مثل ضغطا كبيرا على احتياطى النقد الأجنبى وأجبر البنوك على اتخاذ مجموعة تدابير بهدف تجنب التعثر والحفاظ على أموال المودعين.

وأكد أن العمل يجرى حاليا للخروج من الأزمة الحالية من خلال حزمة من الإجراءات، فى المقدمة منها تشكيل حكومة جديدة من الاختصاصيين، مع مواصلة حملة مكافحة الفساد والإصلاح بزخم كبير.


الرئيس اللبنانى

لبنان

أخبار لبنان

حكومة تكنوقراط

الأزمة الاقتصادية

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