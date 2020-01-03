الداخلية تكشف 3 تجار مخدرات غسلوا 5 ملايين في التجارة

كتب محمود عبد الراضى

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال ثلاثة أشخاص بمحافظة الغربية غسلوا 5 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال "3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة-مقيمين بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بمحافظة الغربية" لإتجارهم في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى خمسة مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.