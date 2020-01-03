سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 04:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية اللبنانية: اغتيال قاسم سليمانى سيزيد التوتر فى المنطقة

الجمعة، 03 يناير 2020 02:52 م
الخارجية اللبنانية: اغتيال قاسم سليمانى سيزيد التوتر فى المنطقة قاسم سليمانى - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أدانت وزارة الخارجية اللبنانية عملية اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى قاسم سليماني، وأبو مهدى المهندس القيادى بـ "الحشد الشعبي" العراقى وثيق الصلة بإيران، فى غارة جوية أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، معتبرة أن العملية تمثل "انتهاكا لسيادة العراق وتصعيدا خطيرا ضد إيران من شأنه زيادة التوتر فى المنطقة".

وذكرت الخارجية اللبنانية – فى بيان اليوم – أن لبنان يشجع دوما على تغليب منطق الحوار وضبط النفس والحكمة لحل المشاكل بدلا من استعمال القوة والعنف فى العلاقات الإقليمية والدولية، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أنها "تتقدم بالتعزية إلى إيران والعراق".

ودعت وزارة الخارجية اللبنانية إلى تجنيب المنطقة تداعيات عملية الاغتيال، وإبعاد لبنان عن انعكاسات هذا الحادث الخطير "لأنه أحوج ما يكون إلى الاستقرار الأمنى والسياسى لتأمين خروجه من الأزمة الاقتصادية والمالية ‏الخانقة".

وقتل قاسم سليمانى وأبو مهدى المهندس فى ضربة جوية نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة طائرة من دون طيار استهدفت السيارة التى كانت تقلهما بالقرب من مطار بغداد الدولى.

 


قاسم سليمانى

ضربة جوية

الولايات المتحدة الامريكية

طائرة بدون طيار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. مظاهرات منددة بمقتل قاسم سليمانى وسط العاصمة الإيرانية طهران

الجمعة، 03 يناير 2020 02:50 م

الصحف العالمية: اغتيال قاسم سليمانى يتجاوز تأثيره قتل بن لادن والبغدادى.. معارضو ترامب يعتقدون أن قرار قتل القائد العسكرى الإيرانى له دوافع سياسية.. وأمازون تهدد موظفيها بالطرد لحديثهم عن دورها فى أزمة المناخ

الجمعة، 03 يناير 2020 02:03 م

متحدث الحكومة الإيرانية: سنرد على قتل قاسم سليماني في المستقبل القريب

الجمعة، 03 يناير 2020 01:56 م

الخارجية البريطانية بعد مقتل قاسم سليمانى: نهيب بجميع الأطراف السعى إلى التهدئة

الجمعة، 03 يناير 2020 01:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

وصول بطاقة كهربا إلى اتحاد الكرة وقيد اللاعب بقائمة الأهلى خلال ساعات

وصول بطاقة كهربا إلى اتحاد الكرة وقيد اللاعب بقائمة الأهلى خلال ساعات

إسراء عبد الفتاح تشارك بأول صورة لأبنتها "تمارا" بملابس بابا نويل

إسراء عبد الفتاح تشارك بأول صورة لأبنتها "تمارا" بملابس بابا نويل

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غدا تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غدا تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

دراسة كندية: واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للتحرش العام الماضى

دراسة كندية: واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للتحرش العام الماضى

الخارجية الأمريكية: قوات الجيش قتلت قاسم سليمانى بتوجيهات من ترامب

الخارجية الأمريكية: قوات الجيش قتلت قاسم سليمانى بتوجيهات من ترامب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة