سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 09:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الخارجية الإماراتية تدين القرار التركى إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

الجمعة، 03 يناير 2020 04:21 م
الخارجية الإماراتية تدين القرار التركى إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا أردوغان والسراج
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، القرار التركى إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، فى انتهاك واضح لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وبالأخص القرار /1970/ لسنة 2011 الذى أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكرى معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مؤكدة أن القرار التركي يعوق عودة الاستقرار لهذا البلد العربي الشقيق.

وحذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، في بيان لها اليوم، من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، مؤكدة رفضها لأي مسوغات قانونية واهية تستخدمها تركيا، وقالت إن مثل هذا التدخل يمثل تهديدا واضحا للأمن القومي العربي واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ونوهت الوزارة بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات المتطرفة والإرهابية عبر نقل عناصر متطرفة إلى ليبيا مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا، مشيرة إلى مخالفة فايز السراج - عبر توقيعه مؤخرا مذكرتي التفاهم مع الجانب التركي - للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول السراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.

ودعت الخارجية الإماراتية فى بيانها المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا التطور التركي، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين والجهود الدولية الساعية لتسوية شاملة من خلال المسار الدولي.

كانت جمهورية مصر العربية أدانت بأشد العبارات،  الخميس، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.


اخبار تركيا

الغزو التركى

اخبار ليبيا

الجيش التركى

اخبار الامارات

الخارجيه الاماراتيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجامعة العربية تأسف لانتقاد حكومة السراج بيانها بشأن ليبيا

الخميس، 02 يناير 2020 07:08 م

المعارضة التركية تنتفض ضد قرار برلمان أنقرة إرسال جنود إلى ليبيا.. نواب أتراك: مذكرة السراج دليل على العزلة الدولية.. ويوجهون رسالة لـ"أردوغان": ماذا ستفعل إذا جاءت إليك أخبار الجنود الأتراك القتلى؟

الخميس، 02 يناير 2020 06:03 م

فائز آغا السراج .. تعرف على أصول رئيس الوفاق الليبية وعلاقته بتركيا.. صور

الخميس، 02 يناير 2020 04:10 م

مصدر دبلوماسى مطلع يفند مزاعم "خارجية الوفاق" بتجاهل ليبيا بالجامعة العربية.. طلب حكومة طرابلس بعقد اجتماع بأبريل الماضى لم يحقق النصاب القانونى.. مندوب "السراج" دافع عن التدخل التركى وسعى لتشويه الدول العربية

الخميس، 02 يناير 2020 03:42 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تاريخ من القتل.. أبشع 9 مذابح ارتكبها العثمانيون أوقعت ملايين الضحايا

تاريخ من القتل.. أبشع 9 مذابح ارتكبها العثمانيون أوقعت ملايين الضحايا

لما الدنيا تضحك.. زوجان يفوزان باليانصيب ويكتشفا خلو ابنهما من السرطان

لما الدنيا تضحك.. زوجان يفوزان باليانصيب ويكتشفا خلو ابنهما من السرطان

أحمد حلمي ينضم لتريند أغنية تميم يونس الجديدة "سالمونيلا".. فيديو

أحمد حلمي ينضم لتريند أغنية تميم يونس الجديدة "سالمونيلا".. فيديو

صور من بلد الأمن والأمان.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بمدنية أكتوبر بدون حراسة

صور من بلد الأمن والأمان.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بمدنية أكتوبر بدون حراسة

BBC تكشف عن مفاجأتها في 2020.. مسلسلات Line Of Duty وKilling Eve تعود من جديد

BBC تكشف عن مفاجأتها في 2020.. مسلسلات Line Of Duty وKilling Eve تعود من جديد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة