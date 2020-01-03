الحكومة الموريتانية تستحدث 3 مهرجانات ثقافية جديدة

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قررت الحكومة الموريتانية استحداث ثلاثة مهرجانات سنوية ثقافية جديدة.

وذكرت الحكومة - فى بيان صادر مساء الخميس فى ختام اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى - أن ذلك يأتي تنفيذا لتعهدات رئيس البلاد المتعلقة بترقية التنوع الثقافي ووضع الثقافة في خدمة تنمية البلاد الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح البيان أنه سيتم كل سنة تنظيم ثلاث مهرجانات: أولها المهرجان الوطني للشعر العربي واللغات الوطنية، وثانيها المهرجان الوطني للتراث الموسيقي وفنون الأداء، وأخيرا المهرجان الوطني للرياضات التقليدية.

وستجرى القرعة سنويا بين عواصم المحافظات لاختيار ثلاث منها وبالتناوب لاحتضان المهرجانات الثلاث.