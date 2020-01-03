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خالد صلاح
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الجيش الوطنى الليبى: قرار البرلمان التركى كان متوقعا لسيطرة الإخوان عليه

الجمعة، 03 يناير 2020 02:02 ص
الجيش الوطنى الليبى: قرار البرلمان التركى كان متوقعا لسيطرة الإخوان عليه الجيش الوطنى الليبى
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أكد مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى العميد خالد المحجوب أن قرار البرلمان التركى "كان متوقعا لسيطرة الإخوان عليه".
وشدد المحجوب فى تصريح لبرنامج (مساء دى.إم.سى.)، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان - على "أن أهداف حكومة الإخوان فى تركيا ومحاولاتها التدخل فى الشأن الليبى أمر غير مسموح ولن نقبل به".
وأضاف أن إرادة الشعب الليبيى ستنتصر على انتهاكات أردوغان وحكومته، مبينا في الوقت ذاته أن الجيش الوطني الليبي مستعد للتعاون مع القبائل ضد أي محاولة للتدخل العسكري في البلاد.
ولفت إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي تمكنت من دحر عناصر الميليشيات والقوات المرتزقة المدعومة من تركيا .


ليبيا

الجيش الوطنى الليبى

تركيا

جماعة الإخوان الإرهابية

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