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الجمعية الأمريكية للقلب: انخفاض حرارة الجسم يسبب مشاكل قلبية

الجمعة، 03 يناير 2020 04:09 م
الجمعية الأمريكية للقلب: انخفاض حرارة الجسم يسبب مشاكل قلبية القلب
كتبت إيناس البنا

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يمكن أن تمثل أشهر الشتاء الباردة العدو الأول للأشخاص الذين يعانون من مشاكل القلب، ووفقا للدراسات فإن كبار السن، المعرضين بالفعل للخطر، معرضون لفشل القلب خلال فصل الشتا، وهناك انخفاض في درجة حرارة الجسم حتى عندما يتكيف النظام مع البرد وهو عامل خطر رئيسى فى مرضى القلب وزيادة عدد الأزمات القلبية.

 

خطر الإصابة بنوبة قلبية
 

تنخفض سرعة الرياح فى الشتاء، وترتفع مستويات الرطوبة، ووفقا للجمعية الأمريكية للقلب " heart"  يمكن أن يسبب ذلك العديد من المشاكل الصحية مثل النوبات القلبية وخاصة في الصباح الباكر، حيث يعمل الطقس البارد على زيادة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وهما عاملان رئيسيان لخطر الإصابة بالنوبات القلبية، كما أنه يزيد من احتمالية الإصابة بجلطات مهددة للقلب، حيث تكون الصفائح الدموية أكثر نشاطًا وأكثر صلابة.

 

وفقا لدراسة، فإن تدنى نوعية الهواء أو الضباب الدخانى هو سبب مهم لتطوير نوبة قلبية تؤدى إلى الوفاة المبكر، حيث يقيد تضيق شرايين القلب تدفق الدم ويؤدي إلى زيادة فى ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم أو المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية الحالية.

تشير الدراسات إلى أن خطر الإصابة بالذبحة الصدرية والنوبات القلبية يزيد بنحو 50% خلال فصل الشتاء.

 

ثانياً، مع انخفاض ساعات النهار واختيار الأشخاص للبقاء في منازلهم ، هناك أيضًا احتمال لنقص فيتامين (د)، بالإضافة إلى آثاره وخطورته على الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة مثل أمراض القلب الإقفارية والقلب الاحتقاني، النوبات القلبية والسكتات الدماغية. لذلك ، من المهم السعي إلى التعرض لأشعة الشمس خلال أشهر الشتاء.

 

الوقاية من أمراض القلب فى الشتاء  
 

من المهم على الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا ولديهم تاريخ معروف من مشاكل القلب والأوعية الدموية، ألا يدخلوا  فى أى شىء بما فى ذلك النشاط البدنى.

 

كما يجب على الأشخاص المصابين بمرض السكرى الامتناع عن المشي في الصباح في الأيام شديدة البرودة وبدلاً من ذلك يمكنهم المشي فى وقت متأخر بعد الظهر عندما يكون الجو مشمسًا.

لا ينبغي تناول وجبة ولكن حاول تناول أجزاء أصغر على فترات منتظمة.

يجب عدم تجاهل أي أعراض غير عادية ويجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب التحقق من تخطيط القلب لديهم بانتظام من خلال أجهزة المراقبة المنزلية.

تجنب الأنشطة الشاقة لأنها يمكن أن تشكل ضغطًا غير ضرورى على القلب.

من الضرورى أيضًا منع التذبذب فى مستويات الكوليسترول وفهم ما إذا كان يجب ضبط جرعة الدواء بالتشاور مع الطبيب.

 يجب على مرضى القلب، وخاصة كبار السن، الحفاظ على دفئهم لأن انخفاض حرارة الجسم خلال أشهر الشتاء أمر شائع ويمكن أن يسبب مضاعفات.


اضطراب ضربات القلب

القلب

ضربات القلب

امراض الشتاء

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