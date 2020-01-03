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التعليم العالى: قرارات جمهورية بتعيين عمداء بجامعات القاهرة وبنها وبنى سويف

الجمعة، 03 يناير 2020 01:13 م
التعليم العالى: قرارات جمهورية بتعيين عمداء بجامعات القاهرة وبنها وبنى سويف وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عدد من عمداء الكليات بجامعات القاهرة وبنى سويف وكذلك جامعة بنها، كما شملت القرارات تعيين الدكتور جمال عبد السميع الشاذلى عميدا لآداب القاهرة، والدكتور طارق فاروق عبد الصمد عميدا لكلية التربية الرياضية جامعة بنى سويف، والدكتور مصطفى راشد العبادى عميدا لتجارة بنها.

 

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قد هنأ منتسبى المجتمع الأكاديمى قيادات الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وكذلك القيادات والعاملين بقطاعى التعليم العالى والبحث العلمى بالوزارة بمناسبة العام الميلادى الجديد، داعيا الله أن يعيده على مصر بالأمن والتقدم والرخاء.

 

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى  استعرض تقريراً من الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية حول خطة التأمين الطبى أثناء فترة عيد الميلاد المجيد ، فى الفترة من الثلاثاء الموافق 31-12-2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 8-1-2020.

 

وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى اليوم الأربعاء ، إلى أن الخطة تهدف إلى تحديد مستشفيات الخط الأول للإحالة والتأكد من جاهزيتها، والتأكيد على توافر فرق الانتشار السريع من مختلف التخصصات، والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، وتأمين وتدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، بجانب رفع درجة الاستعداد بلجنة إدارة الأزمات والكوارث الطارئة بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأضاف التقرير أنه تم التأكيد على مديرى المستشفيات الجامعية، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات المختلفة ، وتنظيم الاجازات والراحات للفريق الطبى بكل مستشفى، مع التأكيد على ضرورة توفير العدد اللازم لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة، كما تم توجيه مديرى المستشفيات الجامعية بتجهيز فريق طبى متنقل من التخصصات الطبية المختلفة لتقديم الدعم الميدانى فى موقع الأحداث، بجانب رفع درجة الاستعداد بإدارات التموين الطبى بالمستشفيات.

وأشار التقرير إلى أنه تم التنسيق مع الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة والسكان للرعاية العاجلة، والدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف بوزارة الصحة والسكان، بالإضافة للتنسيق بين المستشفيات الجامعية ومركز الخدمات الطارئة (137)؛ لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والإبلاغ الفورى عن أية حالات فور وصولها، بجانب تحديد آلية تداول بيانات المصابين والوفيات بين المستشفيات الجامعية والرعاية الحرجة والعاجلة.

 


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