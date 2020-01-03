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التعليم العالى: تحرير 15 محضر غش بامتحانات المعاهد الفنية

الجمعة، 03 يناير 2020 05:00 ص
التعليم العالى: تحرير 15 محضر غش بامتحانات المعاهد الفنية السيد عطا رئيس قطاع التعليم
كتب محمد صبحى

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قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، إن القطاع أجرى عدد من الجولات الميدانية خلال الأيام القليلة الماضية على عدد من المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى لمراقبة عمليات سير امتحانات الفصل الدراسى الأول التى انطلقت بالمعاهد العليا، للتفتيش على اللجان والتأكد من سير العملية الامتحانية، وأضاف السيد عطا فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن اللجنة تمكنت من ضبط 7 حالات غش بمعاهد المطرية ، فضلا عن ضبط 8 حالات غش بمعاهد أخرى، مؤكدا أنه تم تحرير 15 محضر غش تم ضبطهم خلال الجولات المفاجئة بتلك المعاهد.

وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى ، أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه الطلاب المضبوطين وتوقيع العقوبات المقررة قانونا عليهم ، وذلك لمواجهة ظاهرة الغش فى الامتحانات داخل المعاهد الفنية.

وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم ، أنه سيتم تنظيم جولات ميدانية مفاجئة طوال فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول على كافة المعاهد التابعة للوزارة للقضاء على الغش أثناء عملية الامتحانات والتأكد من سير الامتحانات بصورة طبيعية.

وذكر رئيس قطاع التعليم ، أن الوزارة تعمل بشكل كبير فى الفترة الحالية على تفعيل لجنة الضبطية القضائية فى سبيل مواجهة الكيانات الوهمية فى مجال التعليم.

واستطرد رئيس قطاع التعليم، أن لجنة الضبطية القضائية ستنطلق خلال الفترة المقبلة نحو تنظيم جولات مفاجئة بالمحافظات لمواجهة الكيانات الوهمية التعليمية، وإصدار قرارات بإغلاقها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

جدير بالذكر أن لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى شنت عدد من الحملات داخل محافظة الجيزة خلال الفترة الماضية وتمكنت من غلق ما يزيد عن 5 مراكز تعليمية وهمية وتحرير محاضر لها وإصدار قرار من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بغلق تلك الكيانات الوهمية.

 


التعليم العالى

السيد عطا

المعاهد الفنية

امتحانات الفصل الدراسى الاول

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