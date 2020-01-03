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التعليم العالى : اطلاق موقع " ادرس فى مصر " لخدمة الطلاب الوافدين

الجمعة، 03 يناير 2020 08:29 م
التعليم العالى : اطلاق موقع " ادرس فى مصر " لخدمة الطلاب الوافدين وزارة التعليم العالى - ارشيفية
كتب محمد صبحى

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كشفت الدكتورة رشا كمال ، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى عن خطة الإدارة خلال عام 2020 موضحة أنه فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالى سيتم إطلاق  تطبيق " أدرس فى مصر"  على الهواتف المحمولة ، وهو تطبيق مجمع لكل الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية ومربوط بالموقع الرسمى للمبادرة.
 
وقالت الدكتورة رشا كمال ، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع "  سيتم إطلاق أول موقع تسويقى أدرس فى مصر ، بالتنسيق مع مختلف الوزارات الثقافة والاتصالات والصحة بحيث يمكن للطالب التعرف على كل شئ فى مصر من حيث الانتقال واستخدام المواصلات والمستشفيات العلاجية وأماكن النزهة داخل المحافظات المختلفة وفقا للجامعة التى يلتحق بها الطالب.
 
وأشارت الدكتورة رشا كمال ، إلى أن الإدارة فى مرحلة الاستعداد للتعاون والتنسيق مع الوزارات الأخرى لتقديم خدمات أفضل للطلاب الوافدين للدراسة فى مصر.
 
وأكدت القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين ، أن هناك خطة وهدف الإدارة تتماشى مع توجيهات وزير التعليم العالى ، بحيث يتم  زيادة أعداد الطلاب الوافدين إلى 20 ألف طالب فى العام الدراسى ، وهدفنا رفع هذا الوعى داخل الجامعات من خلال إدارات الوافدين بالجامعات وتقديم تدريب متميز للإدارات لرفع قدرات العاملين على كيفية التعامل مع الطلاب الوافدين.
 
 
 
 

التعليم العالى

الطلاب الوافدين

خالد عبد الغفار

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