الإنتاج والاستهلاك من البترول والغاز الطبيعى يتراجعان فى أكتوبر الماضى

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات حكومية، تراجع إجمالي الإنتاج والاستهلاك من البترول والغاز الطبيعي في أكتوبر الماضي 2019، مقارنة بنفس الشهر من العام 2018، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي الإنتاج في أكتوبر الماضي سجل نحو 6 ملايين و807 ألف طن، مقابل 6 ملايين و992 ألف طن في نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ نحو 185 ألف طن.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز، أن تراجع الإنتاج صاحبه تراجع بالاستهلاك خلال أكتوبر الماضي لتصل إلى 6 ملايين و380 ألف طن، مقابل 6 ملايين و653 ألف طن، بتراجع بلغ نحو 273 ألف طن.



الانتاج والاستهلاك

وتناولت البيانات، انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي بشكل طفيف خلال شهر أكتوبر الماضي، ليصل إلى 4 ملايين و145 ألف طن، مقابل 4 ملايين و176 ألف طن، بفارق تراجع بلغ نحو 31 ألف طن، صاحبه أيضا تراجع في الاستهلاك المحلي أيضا، حيث سجل الاستهلاك نحو 3 ملايين و795 ألف طن في أكتوبر الماضي، مقابل 3 ملايين و904 ألف طن، بفارق تراجع بلغ نحو 109 ألف طن.

وبالنسبة لإنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز في أكتوبر الماضي، فقد بلغ نحو مليوني و662 ألف طن، مقابل مليوني و816 ألف طن في نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ نحو 154 ألف طن، كما تراجع حجم الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخرى ليصل إلى مليوني و585 ألف طن في أكتوبر الماضي، مقابل مليوني و749 ألف طن في نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ نحو 164 ألف طن.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة أظهرت تراجع معدلات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت نحو 3 ملايين و950 ألف طن، مقارنة بـ4 ملايين و159 ألف طن خلال نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ نحو 209 ألف طن.