الأرصاد تحذر: طقس بارد اليوم.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا ويصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية تمتد حتى الوجه البحرى والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد.



وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:



الصغرى العظمى

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:



الصغرى العظمى

القاهرة 09 14شبين الكوم 08 14طنطا 08 14دمنهور 08 15الإسكندرية 10 14بلطيم 10 15مطروح 08 12السلوم 07 12سيوة 07 12بورسعيد 11 15دمياط 11 15الزقازيق 09 15الإسماعيلية 08 15السويس 10 15العريش 07 15رفح 07 15رأس سدر 09 16نخل 02 16نويبع 13 19طابا 06 17كاترين 00 11الطور 09 19شرم الشيخ 14 19الغردقة 12 20مرسى علم 12 20الفيوم 06 14بنى سويف 60 14المنيا 05 14أسيوط 05 14سوهاج 06 15قنا 06 18الأقصر 07 18أسوان 08 18أبوسمبل 08 19الوادي الجديد 05 19شلاتين 11 21أبو رماد 11 22حلايب 15 20رأس حدربة 14 21مكة المكرمة 21 31المدينة 13 27الرياض 14 23المنامة 19 23أبوظبى 17 25الدوحة 19 23الكويت 11 20دمشق 03 12بيروت 12 17عمان 04 12القدس 05 09غزة 10 16بغداد 07 20مسقط 21 27صنعاء 08 25الخرطوم 14 29طرابلس 08 15تونس 07 17الجزائر 07 16الرباط 07 18نواكشوط 15 26أنقرة -04 05إسطنبول 02 08إسلام أباد 04 13نيودلهى 08 18جاكرتا 25 31بكين -05 06كوالالمبور 23 33طوكيو 02 11أثينا 03 11روما 04 13باريس 03 10مدريد 00 09برلين 03 08لندن 04 10مونتريال -02 04موسكو -02 02نيويورك 06 10واشنطن 08 14