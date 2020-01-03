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الأحد.. آخر موعد للتقدم لعضوية مجلس أمناء مدينة بنى سويف الجديدة

الجمعة، 03 يناير 2020 08:00 ص
الأحد.. آخر موعد للتقدم لعضوية مجلس أمناء مدينة بنى سويف الجديدة المهندس عبد المطلب عمارة - نائب وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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حدد جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة ، بعد غد الاحد ،  آخر موعد للتقدم بأوراق الترشح لعضوية مجلس امناء مدينة بنى سويف الجديدة.

وأعلن المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف، يشترط فى المتقدم، أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين، وأن يكون محل إقامته بالمدينة مثبتا ببطاقة الرقم القومى، وألا يقل سن المتقدم عن (21 سنة)، وأن يكون حاصلاً على مؤهل مناسب "متوسط" على الأقل، وألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها، وألا يكون سبق له المشاركة فى مجلس الأمناء منذ دورتين سابقتين،(رئيس – نائب – عضو...).

وبالنسبة للمستندات المطلوبة للترشح، أوضح رئيس الجهاز، أنه على المتقدم للترشح، سحب استمارة الترشح واستيفائها وتقديمها، وملء النموذج الخاص بالسيرة الذاتية للمتقدم ورؤيته لتطوير الأداء وتنمية المدينة فى المجالات كافة، وصورة المؤهل الدراسى، وصحيفة الحالة الجنائية حديثة خالية من أية أحكام، والمستند الدال على تأدية الخدمة العسكرية (قدوة حسنة) أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور، وعدد 6 صور شخصية، مشيراً إلى أنه لن يتم النظر فى الطلبات التى تقدم بعد المواعيد المحددة، وكذا الطلبات غير مستوفاة الأوراق الخاصة بالشروط المشار إليها، وأنه سيتم الإعلان عن موعد المقابلات الشخصية للمستوفين للشروط لاحقاً.

وكان  المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، قد أعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجالس الأمناء، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشروق).

وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح،  يشترط في المتقدم، أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين، وأن يكون محل إقامته بالمدينة التي يرغب الترشح بها مثبت ببطاقة الرقم القومي، وألا يقل سن المتقدم عن (21سنة)، وأن يكون حاصلاً على مؤهل مناسب "متوسط" على الأقل، وألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها، وألا يكون سبق له المشاركة في مجلس الأمناء منذ دورتين سابقتين،(رئيس – نائب – عضو..).

 

 

 

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

هيئه المجتمعات العمرانيه

مجالس الامناء

مجالس أمناء المدن الجديده

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