استقبل 21 مليون زائر.. الإمارات تحتفل بمرور 10 أعوام على تدشين برج خليفة

كتب محمد رضا

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، غدًا السبت، بمرور 10 سنوات على تدشين أعلى برج فى العالم، وهو برج خليفة فى دبى، الذى شهد عقد من الإبهار والتميز والتألق إضافة إلى دوره فى تعزيز مكانة دبى على خارطة المواقع السياحية العالمية، وذلك كونه تحفة معمارية سكنية وتجارية تتوسط قلب مدينة دبى.

برج خليفة، الذى يحتفل بالذكرى العاشرة لتدشينه، مع بداية العام الجديد 2020، هو أحد أبرز الأماكن السياحية فى العالم، وقد أطلق عليه اسم "برج خليفة" تكريمًا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

بدأت إنشاءات برج خليفة فى العام 2004، فيما كانت بداية البنية الفوقية فى العام 2005، ووصلت عملية البناء إلى الدور الـ50 فى العام 2006، وقد حصد البرج عدة أرقام قياسية، حيث صنف فى العام 2007 باعتباره أطول هيكل قائم بذاته فى العالم، كما اعتبر فى عام 2008، أطول هيكل من صنع الإنسان فى العالم، واستكمالًا لمرحلة البناء، ففى العام 2009، تم الانتهاء من تدشين قمة برج خليفة.

دشن برج خليفة، فى 4 يناير 2010، حيث تم افتتاحه من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، ويبلغ ارتفاعه 828 مترًا ويضم أكثر من 200 طابق، منها 160 طابقًا مأهولًا بالسكان، ويضم البرج فندق أرمانى المؤلف من 160 غرفة وجناحًا، إلى جانب مجموعة من المطاعم ومنتجع صحى يضفى أجواء من الهدوء والاسترخاء لزواره ويمنحهم تجربة فريدة غنية بأرقى معايير التميّز والخدمة الفاخرة.



مرور 10 سنوات على تدشين برج خليفة

ويتميز برج خليفة، بعروض ضوئية جديدة على واجهته تبهر الزوار بألوانها وأشكالها البصرية والإبداعية المميزة، والتى سيشهدها برج خليفة يوم 4 يناير 2020 تزامنا مع الذكرى العاشرة لتدشينه، كما أن البرج كان شاهدًا على الاحتفالات السنوية للإمارات لاستقبال العام الميلادى الجديد، وخلال 10 سنوات منذ تدشينه، استقبل برج خليفة 20 مليون و974 ألفا و983 زائرًا.



الألعاب النارية تزين واجهة برج خليفة