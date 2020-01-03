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استراتيجية قطاع البترول × 9 نقاط.. أبرزها تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة

الجمعة، 03 يناير 2020 05:00 ص
استراتيجية قطاع البترول × 9 نقاط.. أبرزها تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
كتبت : نورا فخرى

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استعرضت المذكرة الحكومية المقدمة من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، أهم النقاط الرئيسية الجارى العمل عليها لتفعيل استراتيجية قطاع البترول.

ويأتى فى مقدمة النقاط الرئيسية التى وضعتها الوزارة لتفعيل الاستراتيجية، استغلال البنية الأساسية والتسهيلات المتاحة سواء للزيت الخام أو الغاز الطبيعى أو المنتجات البترولية كنواة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة مع استكمال تطوير التسهيلات المطلوبة وإضافة سعات تخزينية بما يتناسب مع حجم النشاط.

وفى هذا الصدد، نرصد فى ضوء المذكرة المقدمة، أبرز النقاط لتفعيل استراتيجية القطاع على النحو الآتى:



1- جذب المزيد من الاستثمارات لتنشيط عمليات البحث والاستكشاف بجميع مناطق الجمهورية لإضافة احتياطيات بترولية جديدة.

2- تطوير وتنويع نماذج الاتفاقيات البترولية بما يتناسب مع كل منطقة لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاحتياجات البترولية والإنتاج وتعظيم عائد منها.
 
3- الإسراع بمشروعات تنمية الحقول للعمل على زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى.
 
4- التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى المنازل والمحال التجارية والحد من استيراد البوتاجاز.
 
5- التوسع فى تطوير مصافى التكرير القادمة وإنشاء مصافى ووحدات تكرير جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلى.
 
6- زيادة نسب المكون المحلى فى مختلف الأنشطة البترولية سواء فيما يتعلق بالمشروعات والمهمات والمعدات وغيرها.
 
7- استغلال البنية الأساسية والتسهيلات المتاحة سواء للزيت الخام أو الغاز الطبيعى أو المنتجات البترولية كنواة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة مع استكمال تطوير التسهيلات المطلوبة وإضافة سعات تخزينية بما يتناسب مع حجم النشاط.
 
8- الاستمرار فى خطة إصلاد دعم الوقود.
 
9- استكمال خطة تطوير قطاع البترول.

جدير بالذكر، أن المهندس طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، وجه بدراسة المذكرة الحكومية المقدمة من وزير البترول، وإصدار التوصيات البرلمانية بشأنها.

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