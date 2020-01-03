استئناف مفاوضات السلام السودانية فى جوبا

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استؤنفت اليوم الجمعة فى عاصمة جنوب السودان ، جوبا، مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية، من جهة، و"الجبهة الثورية" (التى تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية)، و "الحركة الشعبية – شمال – جناح عبد العزيز الحلو"، من جهة أخرى.

وكانت الجولة الحالية من المفاوضات، التى انطلقت الشهر الماضي، عُلقت لعدة أيام، بسبب الاحتفالات بالعام الميلادى الجديد.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي، فى بيان، أن وفد الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي، الناطق الرسمى باسم وفد التفاوض، محمد حسن التعايشي، عقد اليوم جلسة مفاوضات مع وفد "الحركة الشعبية - جناح مالك عقار" (المنضوية ضمن "الجبهة الثورية")ـ بحضور الوساطة من دولة جنوب السودان.

وتناولت الجلسة القضايا محل التفاوض بين الجانبين، وتم رفعها، على أن تُستأنف المباحثات بينهما صباح غد.