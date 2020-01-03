ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 6.2 مليار جنيه خلال أسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 6.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 706.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9% عن الأسبوع الماضى، وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 398.7 مليار جنيه إلى 399.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 0.1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 199.8 مليار جنيه إلى 205.6 مليار جنيه بنسبة نمو 2.9%.

وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 598.5 مليار جنيه إلى 604.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1%، فيما تراجع رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.7%.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13899.54 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 536.63 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.52% مغلقًا عند مستوى 1399.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.07% مغلقًا عند مستوى 16238.66 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 482.78 نقطة.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 5.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 657 مليون ورقة منفذة على 61 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 6 مليارات جنيه، وكمية التداول بلغت 948 مليون ورقة منفذة على 66 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 2.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 4.4 مليون ورقة منفذة على 404 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 39.18% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 60.82%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 1.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 210.5 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 32.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 300 مليون جنيه، بحجم تداول 143.8 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 20.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 1.5 مليار جنيه بحجم تداول 354.3 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 53.1 ألف عملية.