ارتفاع أسعار العقود الآجلة لخام برنت 3 دولارات بعد مقتل قاسم سليماني

سنغافورة - رويترز

قفزت العقود الآجلة لخام برنت حوالى 3 دولارات يوم الجمعة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر بعد مقتل قاسم سليمانى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى فى ضربة أمريكية، مما يثير المخاوف من تصاعد للتوترات فى الشرق الأوسط قد يعطل إمدادات الخام، وسجل خام القياس العالمى برنت 69.16 دولار للبرميل، فى أعلى مستوياته منذ 17 سبتمبر، لكنه انحسر لاحقا إلى 68.21 دولار، لتصبح مكاسبه 1.96 دولار بما يعادل 3%، بحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 1.68 دولار بما يعادل 2.8% لتسجل 62.86 دولار للبرميل، بعد أن قفزت فى وقت سابق إلى 63.84 دولار للبرميل، أعلى مستوى منذ أول مايو.

وقال إدوارد مويا، المحلل لدى أواندا للسمسرة، فى رسالة بالبريد الإلكترونى إلى رويترز ”المخاطر على صعيد المعروض تظل كبيرة فى الشرق الأوسط وقد نرى استمرارا فى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والجماعات المدعومة إيرانيا فى العراق.“

وقتلت ضربة جوية على مطار بغداد الدولى فى ساعة مبكرة يوم الجمعة سليمانى وأبو مهدى المهندس القيادى بالحشد الشعبى العراقي، حسبما أبلغ متحدث باسم الحشد رويترز.

ينطوى مقتل سليمانى على تصعيد خطير فى "حرب الظل" الدائرة بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها فى المنطقة. وتعهد الزعيم الإيرانى الأعلى على خامنئى برد قاس.

وقالت حليمة كروفت، المديرة العالمية لتحليلات أسواق السلع الأولية، فى مذكرة "ثمة خطر دائم من أن يصبح العراق ساحة الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران".

العراق ثانى أكبر منتج للنفط فى منظمة البلدان المصدرة للبترول ويصدر حوالى 3.4 مليون برميل يوميا من الخام معظمها من ميناء البصرة فى الجنوب.

وقالت مارجرت يانج، محللة السوق فى سي.ام.سى ماركتس، "صعود سعر النفط الآن مدفوع فى الأساس بأنباء الضربة الجوية الأمريكية التى قتلت قائدا عسكريا رفيعا لإيران.“