إيران تستدعى دبلوماسيا سويسريا للاحتجاج على اغتيال قاسم سليمانى

كتب كامل كامل - رويترز

استدعت إيران القائم القائم بأعمال السفارة السويسرية التي تمثل المصالح الأمريكية للاحتجاج على اغتيال سليمانى، حسبما جاء فى خبر عاجل بوكالة رويترز.

وقالت وكالة فارس الإيرانية إن أعلى هيئة أمنية فى إيران ستجتمع لبحث "الهجوم" الذى أودى بحياة قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، وذلك بعد استهدافه فى مطار بغداد الدولى، لدى وصوله إلى العراق بصحبة عدد من قيادات ميليشيات الحشد الشعبى.

وكان قد أعلن التليفزيون العراقي منذ قليل، الرسمى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق.

من جانب أخر، قال الحشد الشعبى العراقى فى ساعة مبكرة اليوم الجمعة إن خمسة من أعضائه واثنين من "الضيوف" قتلوا فى ضربة جوية استهدفت عرباتهم داخل مطار بغداد الدولى.

جاء ذلك بعد أن أعلنت خلية الإعلام الأمنى التى يديرها الجيش العراقى عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد، وقالت مصادر بالحشد الشعبى إن ممثلين عن الحشد كانوا يستقبلون "ضيوفا مهمين" فى مطار بغداد حيث استقل الجميع مركبتين استهدفهما صاروخان، وذكر مصدران بالحشد أن الضيفين قتلا فى الهجوم لكنهما أحجما عن تحديد هويتهما.

ايران، قاسم سليمانى، سويسرا، مطار بغداد