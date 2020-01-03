إيران: المقاومة ضد أمريكا ستزيد بعد اغتيال قاسم سليمانى

رويترز

نقل التلفزيون الرسمى عن الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئي قوله اليوم الجمعة إن اغتيال قاسم سليمانى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى سيضاعف الدافع للمقاومة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال خامنئى فى بيان بثه التلفزيون، ودعا فيه إلى الحداد لمدة ثلاثة أيام، "على كل الأعداء أن يعلموا أن جهاد المقاومة سيتواصل بدافع مضاعف وأن نصرا حاسما ينتظر المقاتلين فى الحرب المقدسة".

فيما قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى اليوم الجمعة إن بلاده ستكون أكثر تصميما على مقاومة الولايات المتحدة ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى فى العراق.

وقال روحانى فى بيان "استشهاد سليمانى سيجعل إيران أشد حزما فى مقاومة التوسع الأمريكى والدفاع عن قيمنا الإسلامية، بلا أدنى شك ستنتقم إيران والدول الأخرى الساعية إلى الحرية فى المنطقة".

وقالت وكالة فارس الإيرانية إن أعلى هيئة أمنية فى إيران ستجتمع لبحث "الهجوم" الذى أودى بحياة قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، وذلك بعد استهدافه فى مطار بغداد الدولى، لدى وصوله إلى العراق بصحبة عدد من قيادات ميليشيات الحشد الشعبى.

وكان قد أعلن التليفزيون العراقي منذ قليل، الرسمى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق.

من جانب أخر، قال الحشد الشعبى العراقى فى ساعة مبكرة اليوم الجمعة إن خمسة من أعضائه واثنين من "الضيوف" قتلوا فى ضربة جوية استهدفت عرباتهم داخل مطار بغداد الدولى.

جاء ذلك بعد أن أعلنت خلية الإعلام الأمنى التى يديرها الجيش العراقى عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد، وقالت مصادر بالحشد الشعبى إن ممثلين عن الحشد كانوا يستقبلون "ضيوفا مهمين" فى مطار بغداد حيث استقل الجميع مركبتين استهدفهما صاروخان، وذكر مصدران بالحشد أن الضيفين قتلا فى الهجوم لكنهما أحجما عن تحديد هويتهما.