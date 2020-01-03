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إصابة 9 فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى الغربى بسوهاج

الجمعة، 03 يناير 2020 09:00 ص
إصابة 9 فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى الغربى بسوهاج إسعاف - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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شهد الطريق الزراعى الغربى بدائرة مركز العسيرات حادث انقلاب سيارة على الطريق، عقب اصطدامها بعمود إنارة نتيجة التخطى الخاطئ، وإصابة 9 أشخاص بكمدات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة العسيرات بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى الغربى دائرة المركز جتوب سوهاج ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث المركز، أنه أثناء سير السيارة ملاكى سوهاج قيادة "عبد المسيح ف ف ج" 29 سنة عامل ويقيم بناحية عزبة النمر دائرة مركز المنشاة اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطى الخاطئ واصطدم بعامود إنارة على جانب الطريق وانقلابها بالزراعات المجاورة للطريق.

نتج عن الحادث إصابة مارى س ح 55 سنة ربة منزل ودميانة ع ش 29 سنة ربة منزل وصباح ف ف ج 40 سنة ربة منزل وونس ا ف ف 9 سنوات ودميانه ع ج 12 سنة طالبة وتسناره ع ف ف 3 سنوات ومارى ع ف ف 5 سنوات وشنودة ع ج 3 سنوات ويقيمون بذات الناحية من مستقلى السيارة " بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ."

تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج العام وتقديم العلاج اللازم وصرح لهم بالخروج عدا الرابعة تم حجزها تحت الملاحظة، وبسؤال قائد السيارة والمصابات من الثانية حتى الرابعة قرروا بمضمون ما تقدم تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وأخطار هندسة كهرباء العسيرات لاتخاذ اللازم.

وتم إخطار إدارة المرور لانتداب المهندس الفنى لبيان سبب الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


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