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إزالة 16 حالة تعدي وتوزيع 38 ألف و38 طن أسمدة بكفر الشيخ

الجمعة، 03 يناير 2020 10:22 م
إزالة 16 حالة تعدي وتوزيع 38 ألف و38 طن أسمدة بكفر الشيخ أسمدة - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت مديرية الزراعة بكفر الشيخ من إزالة 16 حالة تعدي على الارض الزراعية في جميع قطاعات المحافظة الزراعية لأكثر من فدان، كما تمكنت الجمعيات الزراعية من توزيع 38 ألف و38 طن أسمدة ،منهم 20ألف و63 طن يوريا ،و17ألف و975طن نترات، على المزارعين.

قال الدكتور حمدي جامع ، وكيل وزارة الزراعية بكفر الشيخ ، تم مكافحة 76ألف و637 فدان فمح من الحشائش عريضة ، الحشائش رفيعة ، المن ،ومكافحة 2452 فدان فول من  المن ، تبقع بنى ، صانعات اتفاق ، وتم مكافحة 38 ألف و262فدان بنجر من  دودة ورقة قطن ، تبقع سركسبورى ، ذبابة البنجر.

وأضاف جامع ، تمكنت المديرية من تطهير 31 كيلو مراوي ،و31 كيلو مصارف على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية، وعقدت المديرية عدد من الندوات الإرشادية لمحصول القمح بعدد من مراكز المحافظة .

وقال وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ،ستشهد الأيام المقبلة حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ، مؤكداً أن عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ،107ألف و236 حالة تعدي على مساحة 5918فدان و20 قيراط و14 سهم ،بمعدل 4 تعديات يومية على مساحة 3 قراريط و14 سهم ،مؤكداً أن ماتم إزالته وتنفيذه 21ألف و770 حالة تعدي بمساحة 1892فدان و11 قيراط و4 أسهم،بعدد إزالات يومية 5 حالات على مساحة 4 قراريط و14 سهم، بنسبة مئوية للإزالة 31.9% ،ونسبة إزالة للتعدي اليومي 125%..

وقال جامع،ماتم انجازه من استمارات كارت الفلاح على مستوى المحافظة،فعدد الحائزين حسب الحيازة الإلكترونية 339ألف و436 حائز منهم " 270345إئتمان ،و33249إصلاح ،و35842مراقبة ،وعدد الجمعيات 336 جمعية "248ائتمان ،و59إصلاح ،و 59مراقبة"،وعدد الاستمارات المسجلة على المنظومة 240ألف و75استماره "A"، ، مقسمه إلى " 198389 ائتمان ،و18332اصلاح ، و23345مراقبة "و37ألف و774 إستمارة "B" مقسمه إلى "28687ائتمان،و2972 اصلاح ،و6115 مراقبة.

 


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