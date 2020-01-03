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"أمن بنى سويف" يعيد طفلا هربا من منزل أسرته فى أسيوط

الجمعة، 03 يناير 2020 04:49 م
"أمن بنى سويف" يعيد طفلا هربا من منزل أسرته فى أسيوط أمن بنى سويف- أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، من إعادة طفل هرب من منزل أسرتة بمحافظة أسيوط، خوفا من اعتداء شقيقه عليه بالضرب، بسبب ضعف مستواه  الدراسى ، 

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني بني سويف، يفيد بتحرير محضر بمعرفة قسم شرطة النقل والمواصلات، يتضمن العثور على طفل يدعي "عبد الرحمن . م . ش" 12 عام، طالب بالصف الأول الإعدادي، مقيم نزلة عبد الله بمركز أسيوط - أسيوط، أثناء استقلاله القطار رقم 777 سوهاج القاهرة " مميز "، بمحطة سكة حديد بني سويف.

وتبين من التحريات الأولية قيادة العقيد وليد طاحون رئيس مباحث السكة الحديد بشمال الصعيد، أنه أثناء ملاحظة قوة من القسم للحالة الأمنية داخل القطار والمحطة لاحظوا تواجد طفل بمفرده لفترة طويلة  والاستعلام منه عن بياناته كشف انه من محافظة أسيوط وغادر منزله خوفا من أسرته ، وتم التواصل مع أسرتة وحضر والده ويدعى " محمود . س . ا " 46 عام، مدرس، مقيم بذات العنوان، وقرر هروب ابنه من المنزل لقيام شقيقه بالتعدي عليه بالسب والضرب بسبب ضعف مستواه التعليمي ، تم تسليمه الطفل إلى والده، وتعهد بحسن رعايته، وتحرر المحضر رقم 7038 إداري قسم شرطة بني سويف .

من ناحية أخرى أصيب 5 طلاب، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقل المصابين إلى المستشفى ، بعدما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى فى بنى سويف

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعىة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم "ياسمين محمد فتحى، 20 سنة، ومقيمة بمركز الواسطى، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى، جهاد أحمد محمد، 18 سنة، ومقيمة بمرو الفشن، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى،  الحسينى محمد سعيد 23 سنة، ومقيم بشرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة، مصاباً باشتباه كسر بالضلوع واشتباه كسر بالركبه اليمنى، أحمد محمد جابر، 23 سنة، مقيم بشرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة،مصاباً باشتباه كسر بالضلوع وسحجات بالجسم، أحمد صلاح عبد الحميد، 23 سنة، مقيم بمدينة بنى سويف، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج ، تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

 
 
 

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