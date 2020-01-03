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ألمانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى العراق

الجمعة، 03 يناير 2020 03:43 م
ألمانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى العراق اغتيال سليمانى
أ ش أ

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نصحت وزارة الخارجية الألمانية، الرعايا الألمان بعدم التوجه أو السفر إلى العراق، مطالبة الألمان الموجودين فى العراق بالفعل إلى مغادرة البلاد، وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الفيدرالية، اليوم الجمعة، أن هناك عددا قليلا جدا من المواطنين الألمان موجودون فى العراق، لافتا إلى أن عددا من الدول الأوروبية الأخرى طلبت من مواطنيها مغادرة الأراضى العراقية.

يأتى هذا فى الوقت الذى توعدت فيه إيران بالانتقام من مقتل قاسم سليمانى قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثورى، فيما أصدر البنتاجون بيانا قال فيه إن استهداف سليمانى "جاء ردا على قيامه بالتنسيق لهجمات استهدفت قواعد التحالف الدولى فى العراق على مدى الشهور القليلة الماضية، وموافقته على مهاجمة السفارة الأمريكية فى بغداد خلال الأيام الماضية".

من جانبها، قالت أولريك ديمر نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم، إن "النهج الأمريكى هو رد فعل على سلسلة كاملة من الاستفزازات العسكرية التى تتحملها إيران"، مشيرة إلى الهجمات على ناقلات النفط فى مضيق هرمز ومصنع للنفط فى المملكة العربية السعودية.

وأضافت: "نحن قلقون للغاية بشأن أنشطة إيران الإقليمية.. نحن فى نقطة تصعيد خطيرة.. المهمة الآن هى المساهمة فى وقف التصعيد بحكمة وضبط النفس".


سليمانى

اغتيال

إيران

العراق

الحرس الثورى

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