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أشرف سالمان يقترب من رئاسة مجلس إدارة "سيتى إيدج" للتطوير العقارى

الجمعة، 03 يناير 2020 06:52 م
أشرف سالمان يقترب من رئاسة مجلس إدارة "سيتى إيدج" للتطوير العقارى أشرف سالمان وزير الاستثمار الأسبق
كتب هانى الحوتى

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اقترب أشرف سالمان وزير الاستثمار الأسبق، من تولى رئاسة مجلس إدارة شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، خلفاً لحسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، والذى يشغل هذا المنصب منذ أيام بعد استقالة محمد الألفى الرئيس السابق، ومن المقرر الإعلان عن تعيينه خلال الأسبوع المقبل.
 
وفى بداية عام 2018، أطلقت شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى برأسمال 1.3 مليار جنيه، ووزعت هيكل الملكية بنسبة 60% لهيئة المجتمعات العمرانية و40% لبنك التعمير والإسكان وشركة تابعة له، ومنذ تأسيها طورت الشركة أكثر من 10 مشاريع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية فى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة، أبرزها أبراج نورث إيدج، وبرجا ذا جيت، ومشروع الفيلات مزارين.
 
وخلال الفترة الماضية، شهدت شركة سيتى إيدج تغييرات فى مجلس الإدارة، إذ استقال محمد الألفى من رئاسة المجلس، وعين حسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بدلا منه، كما استقال عمرو القاضى الرئيس التنفيذى، وعين أمجد حسنين خلفاً له.
 
ويتمتع أشرف سالمان بسيرة ذاتية قوية سواء على المستوى الأكاديمى إذ حصل على درجة الماجسيتر من كلية إدارة الأعمال من جامعة برمنجهام بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى خبراته فى على إعداد دراسات الجدوى والاستشارات الفنية والمالية، وإلمامه بصفقات إعادة الهيكلة المالية، أو على المستوى المهنى إذ شغل منصب الرئيس التنفيذى لمجموعة القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية، كما عمل لأكثر من 7 سنوات بمجموعة « Strategic Securities Group» فى منصب مديراً عاماً وعضو اللجنة التنفيذية.
 
وبعد توليه وزارة الاستثمار لمدة عامين، عين أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أور كابيتال والتى تمتلك 7 صناديق بحجم أصول مدارة 15 مليار جنيه-حسبما هو معلن فى 2018-وهى صناديق التطوير العقارى، والتى استحوذت على شركة أركو العقارية، صندوق التعليم، صندوق للأغذية والمشروبات والسلاسل التجارية، صندوق للخدمات المالية غير المصرفية، صندوق للخدمات الصحية، صندوق للأسهم، والذى أتم فى يوليو 2018 صفقة شراء حصة من شركة وادى دجلة العقارية، وأخيرا صندوق للإسكان السياحى والتجارى.
 

اشرف سالمان

سيتى ايدج

اخبار الاقتصاد

سيتى ايدج للتطوير العقارى

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