سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 03:53 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات اليوم الجمعة 3-1-2020

الجمعة، 03 يناير 2020 12:18 م
أسعار العملات اليوم الجمعة 3-1-2020 عملات
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 3-1-2020، آخر أيام الأسبوع، طبقاً لأسعار إغلاق أمس الخميس، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت، ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى، اليوم الجمعة، الدولار الأمريكى، الذى استقر سعره عند سعر ختام تعاملات أمس، والذى بلغ 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.
  
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات، اليوم الجمعة، آخر أيام الأسبوع، والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.99 جنيه للشراء.
 16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.99 جنيه للشراء.
 
16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.99 جنيه للشراء.
16.09 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.99 جنيه للشراء.
 
16.09 جنيه للبيع.
 
 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.01 جنيه للشراء.
 
   
16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.97 جنيه للشراء.
16.07 جنيه للبيع.
 
 
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.99 جنيه للشراء.
16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.99 جنيه للشراء.
16.09 جنيه للبيع.
 
 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 17.86 للشراء، 18.06 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 21.02 جنيه للشراء، و 21.34 جنيه للبيع.
 
 

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.
 
 

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 52.49 جنيه للشراء، و 53.07 جنيه للبيع.
 

اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

الدولار

أخبار الاقتصاد

الأقتصاد

الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

وصول بطاقة كهربا إلى اتحاد الكرة وقيد اللاعب بقائمة الأهلى خلال ساعات

وصول بطاقة كهربا إلى اتحاد الكرة وقيد اللاعب بقائمة الأهلى خلال ساعات

إسراء عبد الفتاح تشارك بأول صورة لأبنتها "تمارا" بملابس بابا نويل

إسراء عبد الفتاح تشارك بأول صورة لأبنتها "تمارا" بملابس بابا نويل

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غدا تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غدا تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

دراسة كندية: واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للتحرش العام الماضى

دراسة كندية: واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للتحرش العام الماضى

الخارجية الأمريكية: قوات الجيش قتلت قاسم سليمانى بتوجيهات من ترامب

الخارجية الأمريكية: قوات الجيش قتلت قاسم سليمانى بتوجيهات من ترامب

خامنئى يعين العميد إسماعيل قاآنى قائدا لفيلق القدس خلفا لسليمانى

خامنئى يعين العميد إسماعيل قاآنى قائدا لفيلق القدس خلفا لسليمانى

ارتفاع أسعار العقود الآجلة لخام برنت 3 دولارات بعد مقتل قاسم سليماني

ارتفاع أسعار العقود الآجلة لخام برنت 3 دولارات بعد مقتل قاسم سليماني

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة